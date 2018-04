Mercedes: “Onze W09 is geen diva”

Zeg vooral niet tegen die diva dat ze een diva is...

Ja, na de kwalificatie in Melbourne leek het allemaal zo simpel. Hamilton pakte met een voorsprong van ruim een halve seconde de pole position en deklasseerde daarmee de rest van het veld. Alle hoop op een megaspannend F1-jaar die we koesterden voor het seizoen, leek direct vervlogen te zijn. Weer een jaar dominantie van Mercedes en Hamilton. Niks tegen Lewis, maar in tegenstelling tot de aanstormende Nederlandse Grand Prix is dat niet per se iets om naar uit te kijken.

Lil’ Lewis verloor vervolgens weliswaar de race op zondag, maar iedereen die een tikje verder kijkt dan het scoreboard had genoeg gezien: LH44 had de overwinning vast in handen, slechts een Safety Car situatie en een strategische fout van zijn team kostte hem uiteindelijk de volle buit.

In de aanloop naar de tweede race van dit seizoen, die vanavond verreden zal worden in Bahrein, probeerde HAM alles en iedereen te vertellen dat Ferrari en Red Bull toch écht ook snel waren. Vanuit zijn perspectief logisch: de eerzuchtige Brit weet dat er uiteindelijk niet zoveel eer te behalen valt aan het winnen in een superieure auto. Vraag dat maar aan Damon Hill en Jacques Villeneuve, wiens kampioenschappen steevast vooral worden toeschreven aan Adrian Newey. Het klonk echter als de woorden van een politicus die het volk probeerde te overtuigen dat de bezuinigingen écht niet de kwaliteit van de dienstverlening zouden aantasten.

Máár, de kwalificatie van gisteren gaf Lewis in zekere zin gelijk. Ferrari scoorde voor het eerst sinds mensenheugenis een een-tweetje op zaterdag. De twee Silberpfeile hapten, zij het nipt, in het Bahreinse woestijnstof. Tot overmaat van ramp voor Mercedes won Bottas, vorig jaar al de polesitter op dit circuit, ook nog het duel met HAM. Gezien de gridstraf van vijf plaatsen die de viervoudig kampioen te incasseren heeft, had het team dat ongetwijfeld liever andersom gezien.

Nu willen we niet direct zeggen dat Mercedes opeens niet meer de favoriet voor de titel is. Immers werden ze vorig jaar, zeker in het begin van het seizoen, ook met enige regelmaat afgetroefd door Ferrari. Destijds werd dat uiteindelijk toegeschreven aan het feit dat de W08 wat diva-gedrag vertoonde: als ze er zin in had, was ze episch, maar op sommige circuits kreeg het team de auto maar met moeite in de juiste range om goed te presteren.

Mercedes heeft er alles aan gedaan om dit jaar een auto te bouwen die veel consistenter presteert. dat gezegd hebbende hielden ondanks berichten die op het tegendeel wezen uiteindelijk wel vast aan de vrij lange wielbasis van hun F1 bolide. de logische vraag die zich na de kwalificatie van gisteren dan ook opdringt is: heeft Mercedes toch weer een diva om handen in de vorm van de W09?

Teambaas Toto Wolff denkt dat het wel meevalt. Hij wijt het gebrek aan snelheid ten opzichte van Ferrari vooral aan de zachtere Pirelli-banden in combinatie met de hitte en het ruwe asfalt. Het is bekend dat Ferrari ook vorig jaar al iets beter gebaat was bij zachter rubber en warme omstandigheden dan Mercedes. De Duitsers zijn al jarenlang de koning van de Medium-band, die zij beter dan de andere teams ‘in the window’ kunnen krijgen en houden. Dit jaar zijn de banden over de hele linie wat zachter en in Bahrein is het, ook als de zon net onder is, lekker warm in deze tijd van het jaar.

De coureurs van de Silberpfeile maken zich echter meer zorgen dan Toto. Beiden hebben geen idee waar het aan schort en zeggen zelf best cleane runs gehad te hebben. LH44 laat optekenen:

Ferrari didn’t have the pace in the last race for whatever reason, now they are back to normal, maybe? We’ll find out in the races to come. But what we know is Ferrari has been quick here all weekend and we’ve not been able to match them. Looking at Vettel’s lap, it didn’t look like anything spectacular, it was a very clean lap, but there were a couple of areas where they are particularly stronger than us. When I looked at their lap from the last race they looked pretty well balanced also, and if you look at my lap here it doesn’t look tacky – it was quite a clean lap in general. It’s not been that difficult [for us]. Ferrari were just quicker in the end.

VB77 voegt er aan toe:

I don’t know what’s going on. We are not having the pace that we expected coming here but we also didn’t have anything new since Melbourne. Ferrari this weekend so far has been a quicker car and we need to completely understand why.

Toch een klein beetje ‘paniek’ dus bij Mercedes, wie had dat gedacht? Normaal hopen we als fans altijd op regen om de dominatie van een team te doorbreken, maar misschien moeten we dit jaar vooral hopen op heel veel hete, zonnige races…