Gaat de Land Cruiser dan eindelijk overstag?

Gaat de Land Cruiser nu ook #policor doen?





De Toyota Land Cruiser is waarschijnlijk de meest duurzame auto ooit gebouwd. Je koopt er eentje en vervolgens heb je, mits je hem goed onderhoudt, de komende 50 jaar geen auto nodig. Ze zijn er niet veel meer, maar de Land Cruiser, zeker de grote ‘200’-modellen, zijn veel te goed gebouwd.

Daarom zie je ze in Nederland ook nauwelijks. Niet alleen omdat de 200 al een tijdje niet meer geleverd wordt, maar in principe kun je heel Nederland bereiken in een verlaagde plug-in hybride, dus waarom moeite doen? Alsof je lieslaarzen aantrekt op de tennisbaan. Nu is de toekomst voor de Japanse mastodont nogal onzeker. In principe kent de Land Cruiser een trouwe schare fans, maar nieuwe exemplaren verkopen niet in grote getallen. Er gingen zelfs geruchten dat de huidige Land Cruiser 200 weleens de laatste zou kunnen zijn.

Gelukkig weet BestCarWeb te melden dat de LandCruiser gewoon nog even onder ons blijft. Sterker nog, volgens de Japanse publicatie werkt Toyota aan een nieuwe generatie Land Cruiser. Deze zou de ‘300’ gaan heten. We zal de Land Cruiser zich ein-de-lijk moeten gaan aanpassen aan de omstandigheden in 2020. Dus geen atmosferische V8-motoren meer. Naar alle waarschijnlijkheid komen er twee modellen: een atmosferische Atkinson V6 hybride en een V6 met dubbele turbo.

Deze zou niet via een conventionele automaat zijn krachten afgeven aan alle vier de wielen, maar middels een CVT. De nieuwe Land Cruiser gaat staan op een afgeleide van het TNGA-platform, waarop veel Toyota’s en Lexussen staan. Wel zal de Land Cruiser zijn ladderchassis behouden, voor betere off-road capaciteiten. De nieuwe Land Cruiser zal iets korter en lager worden, maar wel voorzien van een grotere wielbasis. Hierdoor zal de Land Cruiser iets moderner ogen.

Uiteraard gaan we de oude, trouwe lobbes die de Land Cruiser is missen. Aan de andere kant weet je dat je voor een occasion de komende 50 jaar nog bij Toyota terecht kunt. Ook zal de Land Cruiser eventueel iets vriendelijker geprijsd kunnen worden. De concurrentie is op dit moment heviger dan ooit. En ondanks alle moderne features zal het ongetwijfeld een Land Cruiser blijven. Dat is beter dan geen Land Cruiser. Om met Urbanus te spreken: beter één vogel in de hand, dan geen hand.