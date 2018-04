De nieuwe RR Phantom, nu al als occasion in NL

Met misschien wel het beste kenteken ooit!

In Nederland zijn er, relatief gezien, behoorlijk wat tweedehands Rolls-Royces te koop. Het gaat grotendeels om klassieke exemplaren, maar vergeet ook de ietwat ‘goedkopere’ Wraith niet. Om een jong gebruikte, zevende generatie Phantom te scoren moet je goed zoeken. Laat staan als je in de markt bent voor de nieuwe Phantom 8, want daar is er in Nederland momenteel slechts eentje van. Dat ene exemplaar hebben wij gevonden, misschien iets voor jou?

Hij staat al vanaf oktober te koop bij CITO Motors in Eindhoven. Dit exemplaar wordt sinds die tijd vooral ingezet voor demonstratieritten. Zo mocht Wouter in oktober vorig jaar er al een kijkje in nemen. Ook is de deze Phantom al diverse malen in het wild gespot, zoals deze lekkere foto’s uit Maastricht. Het kenteken is RR-802-P: toepasselijker kan haast niet!

Een Phantom, en dus ook dit exemplaar, wordt met de hand gebouwd in het Engelse Goodwood. Wat ook voor alle Phantoms geldt, is de motorisering. De aandrijving wordt verzorgd door een smeuïge 6,75-liter V12-motor met 572 pk. En dat zonder turbo! De prestaties zijn best wel indrukwekkend, zeker wanneer je het gewicht van ruim 2.500 kg erbij pakt. De topsnelheid bedraagt 250 km/h en de bekende 0-100-sprint duurt 5,3 sec.

Voor iets minder dan 550 mille is een kale Phantom de jouwe. Dat is een flinke smak met geld, terwijl de opties nog niet zijn meegeteld. Het exemplaar dat via Autotrack te koop wordt aangeboden, kost je 628.000 euro. Je hebt dan wel een kant-en-klare met slechts 4.000 km op de teller, waarmee je niet het eeuwig durende personaliseringsprogramma hoeft te doorlopen!