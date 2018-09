Dit is het nieuwe vlaggenschip van Lexus

Groter, duurder, luxueuzer dan ooit.

Je zou het niet direct zeggen, maar Lexus is een relatief jong merk. In 1990 verkocht men de eerste auto’s, het merk was het wapen van Toyota voor de hogere segmenten van de markt. Met de ES voor de middenklasse segmenten en de LS voor de directe aanval op de S-Klasse en 7-Serie, moest Lexus zijn plekje op de markt veroveren. De eerste LS was daarom vreemd: hij leek sprekend op de S-Klasse. Alsof ze gewoon Mercedes kopieerden met hun eigen logo erop. Welnu, de LS is inmiddels onderscheidend genoeg geweest om een icoon te worden.

Vandaag de dag is de auto nog steeds de absolute top in de Lexus-schappen. De concurrentie, bestaande uit onder meer de Audi A8, BMW 7-Serie, Mercedes S-Klasse en in de VS, waar Lexus het beter doet dan hier, de Cadillac CT6, is vrij dodelijk. Dus welke kaarten heeft Lexus in handen die ervoor zorgen dat de nieuwe LS (rijtest) de concurrentie aftroeft? Anders zijn. Vele designfoefjes die op het randje van kitscherig zitten, zoals origami-geïnspireerde deurbekleding. Maar Lexus komt er mee weg. Een S-Klasse of A8 is een technisch hoogstandje, maar ook een hele veilige keuze. Durf je een beetje tegen de stroom in te zwemmen, dan is een Lexus LS een fantastische auto.

Het topplekje voor de LS in de Lexus-range lijkt nnu ingenomen te worden door een nieuw concept: de LF-1 Limitless. Een soort Lexus Bentayga, die de luxe van de LS in een SUV-pakket stopt. Nog voordat de LF-1 het productiestadium bereikt, geeft Lexus de titel aan een ander model.

Dit is de Lexus LY 650. De woordgrap in de titel komt van Lexus zelf: dit is het vierde Lexus-vlaggenschip, naast de LS (sedan), LX (SUV) en LC (coupé). Het vierde vlaggenschip is letterlijk een vlaggenschip, want de olifant moet uit de kamer: het is geen auto. Het is een 20 meter lang jacht. Lexus zegt verder dat de designkenmerken van de LS hen hebben geïnspireerd om het design op grotere schaal toe te passen. Dat is sowieso gelukt.

De mannen van Lexus zijn vooral goed in auto’s bouwen, dus werd Marquis-Larson ingeschakeld. Deze mensen zorgen ervoor dat de boot drijft, Lexus regelt de ontwerpen. Het interieur behoeft verder geen uitleg: alles wat je wilt hebben op een luxe motorjacht is aanwezig. Knipogen naar de Lexussen voor op de weg vinden we vooral op de achterste flanken, waar bijvoorbeeld de iconische ‘hockeystick’ van de Lexus LFA en LC verwerkt zit.

Overigens is een Lexus-boot niet eens baanbrekend. Vorig jaar kwam het merk op de proppen met een speedboat, bijvoorbeeld. Er wordt niet expliciet vermeld dat de krachtbron(nen) ook van Lexus zijn, maar de kans is aanwezig. Ook de prijs is nog niet bekend, maar voor minder dan 340.000 euro gaat hij waarschijnlijk niet varen, dus het wordt de duurste Lexus ooit.