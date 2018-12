Wat we weten over de Bugatti-killer van Pininfarina

De Italianen werken aan een waar monster op wielen. Stukje bij beetje komt het merk met meer informatie naar buiten.

Een daadwerkelijke productieauto is deze nieuwe Pininfarina nog niet, maar de verwachtingen liggen hoog. Torenhoog. De specificaties klinken bijna te mooi om waar te zijn en nu heeft het designhuis ook de naam van het nieuwe model prijsgegeven.

Tot op heden werd het concept onder de naam PF0 aangeduid. Pininfarina heeft echter bekendgemaakt dat de auto Battista gaat heten. Dit is een verwijzing naar Battista Pininfarina, de Italiaanse ontwerper en oprichter van het designhuis Pininfarina. Het hele idee achter de Battista is uniek te noemen, want tot op heden zijn er nog geen andere merken die een elektrische hypercar gerealiseerd hebben. De productie van de auto moet gaan plaatsvinden in Cambiano, Italië.

Dankzij een aandrijflijn van het Kroatische Rimac, zal de Battista in staat zijn om zeer indrukwekkende prestaties te leveren. Vier elektromotoren zijn goed voor een systeemvermogen van 1.927 pk en 2.300 Nm koppel. Daarnaast is er een 120 kWh accupakket aanwezig. De sprint naar de honderd moet minder dan twee seconden in beslag nemen, met een topsnelheid van meer dan 400 km/u. De actieradius komt neer op circa 480 kilometer.

Het zijn nu nog teasers en mooie woorden. Over enkele maanden hebben we ook een daadwerkelijk beeld. Op de Autosalon van Genève staat Pininfarina met de Battista in levende lijve. De Italianen willen 150 exemplaren van de elektrische auto gaan maken, het merk heeft een wereldwijde verkoop voor ogen. De Battista gaat ongeveer twee miljoen euro kosten.

De elektrische hypercar is slechts het begin van een elektrisch offensief van Pininfarina. In samenwerking met diverse partijen willen de Italianen meerdere elektrische auto’s op de markt brengen. Na de lancering van de Battista, is het de bedoeling dat er nog voor 2025 drie SUV’s van Pininfarina gaan komen. Het chassis en de aandrijflijn is afkomstig van het Amerikaanse Rivian. Het nieuwe automerk kwam recent nog voorbij in DIT artikel. Exclusiviteit en nieuwe technologie zijn de kernwoorden voor deze projecten. Pininfarina hoopt zo klanten weg te kapen bij Lamborghini, Maserati en Ferrari, wanneer laatstgenoemde ook met een SUV gaat komen.