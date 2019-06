De snelste auto gaat daadwerklijk in productie

Altijd eentje meer dan jij.

De snelste auto ter wereld. Het blijft een magische term. Voor een hele lange tijd was het vrij eenvoudig. De McLaren F1 was de snelste auto ter wereld.

Tot de Bugatti Veyron had niemand echt een probleem mee. Het was dermate veel sneller dan andere auto’s, dat niemand het uitmaakte. De Ferrari Enzo, Porsche Carrera GT en Lamborghini Murcialago hadden een soortgelijk vermogen, maar bleven steken rond de 330 km/u. De F1 liep aanzienlijk harder.

Maar sinds de 400 km/u verbroken is geslecht door de Bugatti Veyron, is het ineens een nieuw doel geworden. Fabrikanten schieten uit de grond en de modellen hebben honder-duizend-miljoen pk en een topsnelheid gemeten in lichtjaren.

Speciaal voor de titel aller-alle-allersnelste auto ter wereld heeft SSC North America zichzelf opgericht. Hun eerste project deed het zeker niet verkeerd. De SSC Ultimate Aero was bijzonder snel. Tijdens de recordpoging wist dit achtcilinder monster 412.28 km/u te halen. Sindsdien zijn Bugatti (Veyron Super Sport, 431,07 km/u) en Koenigsegg (Agera RS, 447,19 km/u) eroverheen gegaan.

Maar SSC gaat niet zomaar meedoen, ze willen een mega-record neerzetten. Hun laatste project moet namelijk 300 mijl per uur halen. Voor de goede orde, dat is 483 km/u! Dat gaan ze doen met de Tuatara. Ze zijn pas sinds 2011 bezig met deze nieuwe hypercar, dus hij zal wel goed uitontwikkeld zijn.

Onder de kap huist uiteraard een V8, goed voor 1.750 pk. De titel ‘snelste auto ter wereld’ geldt alleen voor auto’s die ook daadwerkelijk in productie zijn. Gelukkig weet SSC ons te melden dat de productie inmiddels gestart is en de levering begint in het derde kwartaal van 2019.

Het is de bedoeling snel na de levering van de eerste exemplaren de recordpoging te ondernemen. Het verkoopt net wat makkelijker als je kan pochen met een record dat daadwerkelijk gereden is. Tevens is Hennessey bezig met de F5, die nóg harder moet gaan. Bugatti is overigens al afgehaakt. Zij hebben mede gedeeld dat er geen topsnelheid poging ondernomen gaat worden.