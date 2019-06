Autoblog advies: ruime private lease gezinsauto (600 p.m.)

Private lease kennen we allemaal. Maar kun je ook een grote gezinsauto leasen? En wat zijn dan de tarieven? Team Autoblog zocht het voor je uit.

“Voor een auto moet je sparen. Lease is boven je stand leven. Een lease is een huurauto. Wie least kan niet kopen.” Zomaar wat lukraak gekozen uitspraken van mensen die leasen niet zo zien zitten.

Ondanks dat iedereen het recht heeft dat sentiment te koesteren, zijn er voldoende mensen die in een totaal andere situatie zitten. Denk aan een baan waarbij gewoon een leaseauto in het vergoedingspakket hoort. Ook wordt private lease telkens populairder. Sterker nog, als onze kersverse hoofdredacteur zichzelf niet op een motorfiets verplaatst, zit hij in een private lease auto. De horror! Er valt overigens absoluut wat voor te zeggen. Je rijdt zo goed als onderhoudsvrij, je hebt fabrieksgarantie en weet precies wat je kwijt bent onder aan de streep. Ook hoef je niet de auto online te koop te zetten, maar lever je hem in en je rijdt weg met een nieuwe.

Maar bij leasen betaal je toch altijd te veel? Nou, eh, ja en nee. Als je heel erg je best doet en een beetje geluk hebt, kun je de leaseprijs per maand ‘verslaan’. Maar heb je een tegenslag met een issue wat niet onder de garantie valt, dan ben je in de zogenaamde aap gelogeerd. Autobloglezer Reiner heeft daar helemaal geen zin in. Op dit moment rijdt hij een Volvo V50. Op zich een fijne auto, maar het ding heeft nogal vaak kuren. Reiner is er helemaal klaar mee. Een private lease auto lijkt hem wel wat. Dan weet hij van te voren hoeveel hij kwijt is en dat hij niet telkens een factuur aan een willekeurige werkplaats hoeft over te maken.

Hij heeft al een beetje rond zitten kijken, maar heeft tot dusver nog niet veel gevonden. Hij wil sowieso geen A- of B-segment auto. De meeste aanbiedingen die hij heeft gevonden zijn namelijk wel van die ‘compacte gebakjes’. De auto moet ruim genoeg zijn voor 2 volwassenen, 2 hard groeiende kinderen en een hond. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor een extra passagier en flink wat bagage, zodat ze met gemak op vakantie kunnen. Het mag van alles zijn verder: SUV, Station of MPV. Dat maakt niet uit. Wat wel uitmaakt zijn de voorwaarden. Reiner wil niet de komende 5 jaar vast zitten aan een auto en hij gaat sowieso meer kilometer rijden dan die 10.000 km, waarmee vaak geadverteerd word. Dus qua looptijd niet meer dan 24 maanden en sowieso 15.000 km per jaar, waarschijnlijk 20.000 km. Wat zijn dan de opties?

De wensen en eisen van Reiner kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Volvo V50 2.0 Koop / lease: Private lease Zakelijk / privé: Voornamelijk privé Budget: € 600 tot € 650 per maand Jaarkilometrage: 20.000 km, 24 maanden Brandstofvoorkeur: Benzine, hybride mag. Reden aanschaf andere auto: Praktisch gebruiksvoorwerp waar ik van op aan kan. Gezinssamenstelling: Twee volwassenen, twee snel groeiende kinderen. Oh, en een hond. Voorkeursmerken /modellen: Praktisch, ruim en veilig. No-go modellen / merken: Tweedehands auto's

Disclaimer: In tegenstelling tot een nieuwe auto kopen, is het met Private Lease heel erg lastig vergelijken. Er is enorm veel mogelijk dat is een voordeel. Er is ook enorm veel verschil. Dat is een nadeel. De ene deal bij dealer X kan zo 100 euro duurder uitvallen dan exact dezelfde auto bij dealer Y. Zie de prijzen daarom slechts als een zeer grove indicatie, met een nadruk op zeer.

Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line Business

€ 29.100

€ 525 per maand

De meest verstandige en logische keuze lijkt een Ford Focus te zijn. De auto is net op de markt en valt zeer in de smaak bij het publiek. De auto verkoopt bijzonder goed. Voor iets meer dan het minimum budget heb je een 1.0 EcoBoost Trend met 100 pk. Maar voor een paar tientjes meer is een complete Focus 1.0 EcoBoost ST-Line Business met 125 pk ook mogelijk. Ja, dat is ‘maar’ een driecilinder, maar storend is het absoluut niet. Sterker nog, de motor heeft relatief behoorlijk wat pit in vergelijking met andere driecilinders. Qua vermogen heb je bijna net zoveel pk’s als een Focus 2.0 van de eerste generatie. Sowieso gaat het bij de Focus niet om puur vermogen. De Focus kocht je altijd omdat het een fijne rijdersauto was. Zo stak als de eerdergenoemde Focus Mk1 is de auto niet meer, maar het is nog altijd een bovengemiddeld prettig rijdende auto. De ST-Line ziet er lekker sportief uit (zeker in het felblauw) en is tevens vrij compleet. Echt een prima auto die op alle punten goed scoort.

Kia Proceed 1.0 T-GDI GT-Line

€ 30.995

€ 605 per maand

Als het er een beetje gaaf uit moet zien, moet je bij de Zuid-Koreanen zijn. Het is al een tijdje algemeen bekend dat Kia’s er gewoon keurig uitzien, maar sommige modellen zijn gewoon gave auto’s. Denk aan de Optima Wagon, Stinger en deze Proceed. Het is nu geen sportieve driedeurs meer, maar een regelrechte aanval op de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Het hoge niveau qua interieur van de CLA weet de Kia absoluut niet te benaderen, maar dat zegt ook wat over de Mercedes-Benz. Het is gewoon keurig in de Kia. Waar de Kia wel enorm scoort is het ruimteaanbod, dat uitstekend voor elkaar is. De 1.0 T-GDI is een prima torretje voor alledaags verkeer. Zeker in GT-Line uitdossing ziet de auto er wel sneller uit dan dat ‘ie daadwerkelijk is. Een grotere motor is overigens mogelijk, mocht dat gewenst zijn. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan.

Nissan Qashqai DIG-T 140 Connecta

€ 32.340

€ 570 per maand

Destijds was Nissan een van de eerste in zijn soort, tegenwoordig zitten we al op de tweede generatie van Nissans bestseller. De Qashqai is een heel gemiddelde auto in de goede zin van het woord. De auto ziet er, zeker in de juiste kleur, prima uit. Stoer, maar niet te opvallend. Het ruimteaanbod is meer dan keurig. Het interieur an sich is niet waanzinnig sprankelend, maar het geheel komt degelijk over en alle bedieningselementen vindt je precies daar waar je ze verwacht. De 1.3 motor is echt potiger dan zijn cilinderinhoud doet vermoeden. Het is natuurlijk geen krachtpatser, maar een soepele machine die voor gebruik in Nederland voldoende is. Dankzij de hoge restwaarde valt de leaseprijs relatief mee.

Toyota Corolla Touring Sports Hybrid Comfort

€ 26.540

€ 540 per maand

Jazeker, je kan jezelf ook duurzaam voortbewegen tegenwoordig. Dat is echt niet erg. Sterker nog, de Corolla Touring Sports is heel erg nieuw en eerlijk is eerlijk: hij ziet er erg goed uit. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat dat om volgepakte modellen gaan. Een basis-uitvoering toont aanzienlijk minder ‘dik’. Toyota heeft veel ervaring met hybrides en ook de Corolla stelt niet teleur: de samenwerking tussen benzinemotor en elektromotor is uitstekend. Het is alleen niet echt een leuke aandrijflijn. De benzinemotor is een beetje lethargisch en de elektromotor is niet bijzonder krachtig. Voor normaal gebruik is het overigens prima en als je een beetje je rijstijl aanpast, kun je er erg zuinig mee rijden. Dat is wel lekker, daar benzine niet bij de leaseprijs is inbegrepen! Beding wel even een setje fraaie wielen en een goede kleur: dat doet deze auto heel erg veel goed.

Citroen C4 SpaceTourer PureTech 130 Feel

€ 32.880

€ 600 per maand

Als je echt de ruimte wil hebben, moet je een stationwagon, crossover of SUV direct vergeten en direct kiezen voor een MPV. De Citroen C4 SpaceTourer is de opvolger van de bekende C4 Picasso en is een va de betere familie auto’s. Het interieur is zeer doordacht met overal bakjes, vakjes en aflegruimte. Qua performance lijkt 130 pk behoorlijk wat, maar de driecilinder is niet overbemeten voor dit type auto. Nu nodigt de auto ook totaal niet uit tot sportief rijden, dus dat komt goed uit. In de lease zijn de meeste MPV’s behoorlijk prijzig, maar in het geval van de C4 valt het relatief mee.

SEAT Ateca 1.0 EcoTSI Style Business Intense

€ 595 p.m.

€ 30.125

Bij de Volkswagen Group is er enorm veel mogelijk. Sterker nog, we konden het hele lijstje vullen met Skoda’s, Volkswagens en Seats die voldoen aan de eisen. Aanvankelijk dachten we aan de Skoda Octavia Combi, maar deze is behoorlijk duur in de lease. Waarschijnlijk omdat de occasionmarkt behoorlijk verzadigd, wat de prijzen drukt. Dat zorgt weer voor een hoge afschrijving en hoge leaseprijs. De Seat Ateca is een duurdere auto, maar in de lease voordeliger. Daar kun je dus je voordeel mee doen. De Ateca is een keurige medium-formaat crossover. Echt spannend is het niet. Het interieur doet niet heel erg rijk aan, maar qua uitrusting is het in deze uitvoering meer dan voor elkaar. Qua rijden is het wederom zeer ordentelijk. Precies wat je ervan verwacht. Het is wel een auto die je echt in een leuk kleurtje moet bestellen. Verder gewoon een rationele keuze met vrij weinig nadelen.

Opel Grandland X 1.2 Turbo Innovation

€ 34.000

€ 600 per maand

Een succesnummer voor Opel is deze Grandland. De basis van de auto is gelijk aan die van de Peugeot 5008, maar de auto is echt overgoten met een flinke Opel-saus. Niet alleen het exterieur is typisch Opel, ook het interieur is veel Duitser dan dat van de Peugeot. Erg knap gedaan. Het interieur is ruim voldoende, maar achterin wil je als grote volwassene niet zitten. Voorin echter wel, de zit is uitstekend en het dashboard is erg verzorgd. Het is een niveautje hoger dan dat van de Seat Ateca. Qua rijden houdt de motor echt niet over. Als je een beetje snelheid wil maken, moet je de motor echt uitwringen. Dan nog zijn de prestaties op zich best acceptabel te noemen. Maar je moet ‘m op 60-70 procent van zijn kunnen rijden, dan is het best een prettig machientje.

