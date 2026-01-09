De Tesla Model Y Standard Long Range heeft de grootste actieradius en komt naar Nederland!

Dit betaal je in Nederland voor de Tesla Model Y met de grootste actieradius!
Even waren we bang dat de Tesla Model Y Standard aan ons voorbij zou gaan en alleen voor de Amerikaanse thuismarkt bedoeld was. Gelukkig kwam kort daarna de verlossing: ook wij mogen de Standard-modellen bestellen. Wat blijkt nu: ook de iets fijnere Long Range-uitvoering van de Tesla Model Y Standard komt naar Nederland!
Helemaal officieel heet het model in Nederland de Tesla Model Y Standard Long Range Achterwielaandrijving. Het mag duidelijk zijn: het elektrisch vermogen gaat alleen naar de twee achterwielen. Dit zorgt weer voor een groter rijbereik. De topsnelheid is net als de gewone Standard 201 km/u en het sprintje naar de 100 gaat ook gewoon in 7,2 seconden.
Actieradius van de Tesla Model Y Standard Long Range
Tesla vat het samen in het energieverbruik van de Model Y Standard. Die is 12,7 kWh per 100 kilometer. Een gewone Model Y heeft er 15,3 kWh voor nodig. Onderaan de streep zorgt dit voor een actieradius van 657 kilometer. Voor de goede orde: het basismodel haalt 534 kilometer. Een wezenlijk verschil dus. Sterker nog, de gewone Tesla Model Y Long Range haalt maar 622 kilometer. Daarmee is deze Standard Long Range de Model Y met de grootste actieradius in het Tesla-aanbod.
Ben je aan het einde van die 657 kilometer, dan kun je bij een Tesla Supercharger opladen met maximaal 175 kW. Na 15 minuten aan zo’n oplader zou je weer 260 kilometer kunnen rijden. Daarnaast ontvangt de SUV gratis draadloze updates wanneer Tesla dit nodig acht. Ook zit er standaard Autopilot op én is de Standard voorbereid op het controversiële Full Self-Driving (Supervised).
Prijs van de Tesla Model Y Standard Long Range
Voor ons Nederlanders klinkt dit natuurlijk allemaal geweldig. De voordelen van de grote actieradius en ook nog eens financieel wat leuker dan een gewone Model Y. Wat mogen deze Hollanders dan aftikken? De Nederlandse prijs van de Tesla Model Y Standard Long Range is op dit moment 46.990 euro.
Da’s een flink bedrag bovenop de Model Y Standard. De gewone Standard gaat namelijk voor 39.990 euro. De goedkoopste ”Premium” Model Y kost 50.990 euro in Nederland. Je kunt al op de Tesla-website je eigen Model Y Standard Long Range samenstellen. Ergens in februari 2026 moeten de eerste exemplaren al worden afgeleverd vanuit de Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg.
Reacties
tortuga zegt
Dan liever een GLC voor wat (veel) meer
ty5550 zegt
Blijf het opmerkelijk vinden dat je dit zou kopen als Europeaan wetende dat Amerika groenland wilt inlijven en hiervoor een militair ingrijpen niet uitsluit (naast hun dreigement aan o.a. Canda) en Elon Musk de regering door dik en dun steunt
https://x.com/elonmusk/status/2007910921914769832
DeWitteCondor zegt
Ok, maar Chinese auto’s waar mensenrechten worden geschonden zijn wel ok? En Duitse merken waarvan een aantal toch een dubieuze periode hebben doorgemaakt ook? Fiat idem? Zo kun je altijd wel wat vinden. We moeten echt stoppen met de aanschaf van een auto verbinden aan geopolitieke standpunten. Slaat echt helemaal nergens op. En nee, ik heb geen Tesla.
ty5550 zegt
Nee, ik zou persoonlijk ook geen Chinese wagen willen door hun imperialistische neigingen in de zuid chinese zee, steun aan rusland, noord korea enzovoort. Maar ik vind de hypocrisie geregeld wel schrijnend. Met het vingertje bij elke chinese wagen want China is slecht (jij had bij de Xiaomi trouwens ook allemaal bedenkingen over het China aspect..). Maar bij een Tesla, waarvan de Ceo zich extreem politiek bemoeit in ons continent, zijn ai tool naaktbeelden maakt van minderjarigen en de partij steunt die Europese landen bedreigt met afname van grondgebied, vrije informatie en democratische processen aanvalt enzovoort is alles rozengeur en manenschijn.
En die Duitse/italiaanse wagens. Je kan mensen/bedrijven niet afrekenen op wat meerdere generaties geleden hebben gedaan. Het huidige Duitsland/Italië is niet het toenmalige Duitsland/Italië. Maar je kan er wel uitleren om niet dezelfde fouten te maken.
Mocha Joe zegt
12,7 kWh/100km is wel echt ontzettend zuinig voor zo’n grote bak. Dat halen sommige B- en C- segementers niet eens.
Johanneke zegt
Ja erg netjes. Je zou bijna denken dat je auto niet als een blokkendoos bouwen nuttig is!
De model Y wordt een SUV genoemd, maar dat is het natuurlijk niet. Dit is een liftback. Lage gestroomlijnde neus, aflopende daklijn, super aerodynamisch. We weten allemaal dat dit de meest aerodynamische vorm is, de prius is dit ook al 25 jaar. Maar toch komen veel fabrikanten constant met blokkendozen aan, vooral Kia.
DeWitteCondor zegt
Voor wat je krijgt is het nog steeds wel een redelijke propositie. Je moet alleen wel slikken dat je in een auto rijdt die er aan de voorzijde uitziet als Daffy Duck. Anderzijds, de Kia modellen zijn m.i. nog lelijker en die gaan ook als warme broodjes, dus het gros van de kopers interesseert het gewoon niet.
Specht zegt
En wanneer komt de nieuwe Tefal broodrooster uit? En hoeveel bammetjes kan ik daarin roosteren per Kwh?
mattr zegt
7k voor 120km extra range.. nee dank je