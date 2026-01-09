De Tesla Model Y Standard Long Range heeft de grootste actieradius en komt naar Nederland!

Dit betaal je in Nederland voor de Tesla Model Y met de grootste actieradius!

Even waren we bang dat de Tesla Model Y Standard aan ons voorbij zou gaan en alleen voor de Amerikaanse thuismarkt bedoeld was. Gelukkig kwam kort daarna de verlossing: ook wij mogen de Standard-modellen bestellen. Wat blijkt nu: ook de iets fijnere Long Range-uitvoering van de Tesla Model Y Standard komt naar Nederland!

Helemaal officieel heet het model in Nederland de Tesla Model Y Standard Long Range Achterwielaandrijving. Het mag duidelijk zijn: het elektrisch vermogen gaat alleen naar de twee achterwielen. Dit zorgt weer voor een groter rijbereik. De topsnelheid is net als de gewone Standard 201 km/u en het sprintje naar de 100 gaat ook gewoon in 7,2 seconden.

Actieradius van de Tesla Model Y Standard Long Range

Tesla vat het samen in het energieverbruik van de Model Y Standard. Die is 12,7 kWh per 100 kilometer. Een gewone Model Y heeft er 15,3 kWh voor nodig. Onderaan de streep zorgt dit voor een actieradius van 657 kilometer. Voor de goede orde: het basismodel haalt 534 kilometer. Een wezenlijk verschil dus. Sterker nog, de gewone Tesla Model Y Long Range haalt maar 622 kilometer. Daarmee is deze Standard Long Range de Model Y met de grootste actieradius in het Tesla-aanbod.

Ben je aan het einde van die 657 kilometer, dan kun je bij een Tesla Supercharger opladen met maximaal 175 kW. Na 15 minuten aan zo’n oplader zou je weer 260 kilometer kunnen rijden. Daarnaast ontvangt de SUV gratis draadloze updates wanneer Tesla dit nodig acht. Ook zit er standaard Autopilot op én is de Standard voorbereid op het controversiële Full Self-Driving (Supervised).

Prijs van de Tesla Model Y Standard Long Range

Voor ons Nederlanders klinkt dit natuurlijk allemaal geweldig. De voordelen van de grote actieradius en ook nog eens financieel wat leuker dan een gewone Model Y. Wat mogen deze Hollanders dan aftikken? De Nederlandse prijs van de Tesla Model Y Standard Long Range is op dit moment 46.990 euro.

Da’s een flink bedrag bovenop de Model Y Standard. De gewone Standard gaat namelijk voor 39.990 euro. De goedkoopste ”Premium” Model Y kost 50.990 euro in Nederland. Je kunt al op de Tesla-website je eigen Model Y Standard Long Range samenstellen. Ergens in februari 2026 moeten de eerste exemplaren al worden afgeleverd vanuit de Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg.