De Volvo XC40 kan nu ook aan de stekker

Ook de baby-SUV moet aan het milieu denken.

De Volvo XC40 (rijtest) is al weer een tijdje onder ons en de gevoelens over de auto zijn gemixt. Logisch, want de woorden “jeugdig”, “two-tone-kleurstelling” en “lifestyle” zijn al lange tijd niet meer in één adem genoemd met Volvo. Subjectief gezien dus valt niet iedereen voor de kleine Chinees Zweed. Objectief gezien is het een goede auto.

Al zijn er kleinere, milieuvriendelijke motoren verkrijgbaar voor de XC40: hybride- en elektromotoren zijn er niet. Tot nu dan: het nieuwe topmodel van de XC40 is op de autoshow van Beijing onthuld. Hij heet T5 Twin-Engine en wordt daarmee het topmodel van de XC40. Het is echter niet een reguliere T5-motor met een elektromotor, de benzinemotor is de nieuwe 1.5 liter driecilinder T3 motor.

Volvo houdt de cijfers nog even voor zich. Ze halen wel weer ambitieuze plannen erbij met betrekking tot hun elektrische toekomst. Tevens komt er een volledig elektrische XC40 in het Volvo-gamma, naast de modellen van Lynk & Co die op de XC40 gebaseerd zijn.