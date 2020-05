Deze autobeurs gaat dit jaar niet door

Het mag geen verrassing heten dat ook vakbeurs Automechanika is uitgesteld.

De grote autoshows voor dit jaar zijn al geannuleerd of uitgesteld. Denk aan Genève of de autoshow van New York. Er stonden nog steeds een aantal evenementen op de agenda, maar ook hier is uitstel onvermijdelijk. Met vandaag een uitgestelde Automechanika in Frankfurt.

Deze vakbeurs voor de automotive industrie zou eigenlijk van 8 tot en met 12 september plaatsvinden in Frankfurt. Net als de IAA is dit een event dat één keer in de twee jaar wordt georganiseerd. Vanwege de corona pandemie is Automechanika een jaar uitgesteld naar 14 tot en met 18 september 2021. De organisatie zal nog steeds vasthouden aan het principe om de autobeurs één keer in de twee jaar te organiseren. Dat betekent dat de volgende editie daarna pas in 2023 zal plaatsvinden.

Op het dit jaar uitgestelde Automechanika in Frankfurt draait het niet zozeer om de auto’s, maar om de industrie zelf. Er worden onder meer innovaties voor bedrijfswagens gepresenteerd en awards uitgereikt. Als doorsnee consument valt er weinig te beleven. Het is een autobeurs gericht op de industrie.

Goed nieuws voor bezoekers die al een kaartje hadden gekocht. De organisatie van Automechanika zal vanwege de annulering het geld teruggeven. Bedrijven die een stand hadden geboekt kunnen deze kosteloos annuleren.