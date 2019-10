Koop de ‘allereerste’ BMW M5 E60

En neem een flinke zak geld mee.

In de autowereld zijn het vaak de uitschieters die een verhaal hebben. Kijk maar naar de tweedehands automarkt: als iedereen een bepaald model voor 10.000 euro op de occasionsites zet, moet je een goed verhaal hebben om er ineens meer voor te vragen. Auto’s zijn auto’s en worden flink gebruikt. Laten we het zo zeggen, hoe goed je een modale auto ook behoudt, afschrijven doet hij sowieso. En over afschrijven gesproken: dit is een BMW M5.

De M5 van de E60-generatie is misschien wel de meest spraakmakende hete 5 die er ooit is geweest, maar niet net zoals de E39 omdat hij de harten van bijna elke petrolhead overwint. Nee, er zijn een hoop dingen anders aan deze M5. Het is voor het eerst dat hij (hier) enkel geleverd kon worden met een zeventraps SMG-automaat. Het is voor het eerst dat de M5 een ‘echt’ dikke auto is (de E39 is ingetogen, bij een E60 heb je snel(ler) door dat het een dikke versie is). Voor het eerst in jaren kwam er van de E61, het Touring-model, ook een M5: ook de laatste overigens. Het is ook voor het eerst dat BMW besloot om een krankzinnige motor in de M5 te leggen: de bekende alsook beruchte S85B50: een vijfliter V10. Ondertussen gaan we je even een harde klap der realiteit geven: dit alles gebeurde veertien jaar geleden, toen de auto voor het eerst getoond werd aan het publiek.

Daarom stuiten we vandaag op een grappig dealtje voor je. Het is wel zo’n eerdergenoemde uitschieter: 58.900 euro is duur voor een M5 uit het eerste modeljaar. De uitrusting is zeer compleet en het zal ook nog wel werken, want de staat van de auto is redelijk. Ook zit er een hele rits opties op. Verder geen extreme opties van BMW Individual, waar je indien gewenst je interieur eruit kan laten zien als patatje oorlog of smurfenijs en het exterieur ook elke kleur kan geven die u maar wenst. Nee, met uitzondering van de witte bekleding is de specificatie heel saai en zakelijk. Ook is het gewoon een Europese auto en hoef je geen Amerikaanse handbak te verwachten.

Wat het wel is: de auto die vroeger het kenteken M:JE 4267 had. Wie even door de archieven scrolt en de beeldbank van BMW in 2005 tevoorschijn tovert, zal kunnen afleiden dat dit kenteken behoort tot de BMW M5 waarmee de persfoto’s zijn gemaakt. Ja: dit Duitse exemplaar is de auto die men zag toen ze voor het eerst de knotsgekke nieuwe M5 op hun beeld zagen verschijnen. Oh, en stop maar met scrollen door de archieven, dat hebben wij al even voor je gedaan:

Mocht je nou het allerbeste verhaal willen hebben in de kroeg, dan kun je niet om de grijze M5 heen. Als aanbieding laat hij wat steekjes vallen. Goed onderhouden M5’s beginnen net weer een beetje vanuit de diepste dalen van de afschrijving omhoog te klimmen, maar voor alles tussen de 25.000 en 45.000 euro kun je al een M5 bezitten, in de hogere regionen heb je dan nog een goed exemplaar ook. De M5 in kwestie heeft één vorige eigenaar gehad (daar bedoelen ze hopelijk BMW zelf mee) en in die tijd is er 16.000 kilometer geklokt. Nogmaals, qua staat en specificatie heb je weinig te wensen in de dikke BMW, maar dan nog betaal je extra voor ‘het verhaal’. Nou is het verhaal tegenwoordig veel waard, dat is dan weer goed voor de klassiekerstatus van de auto. Overigens moet je niet te veel terugdeinzen voor het woord van het internet dat de S85B50 een enorm onbetrouwbaar blok is. Je moet je realiseren dat als je een dergelijk groot blok in een ‘normale’ auto lepelt, dat blok ook zorg en onderhoud nodig heeft. Je kunt niet eindeloos gaan gummen met een M5 E60 en verwachten dat het blok honderdduizenden kilometers meegaat. Zorg voor de M5, en hij zorgt voor jou. En je kan weer een leuk verhaal vertellen aan je maten. Koop dan!!

Met dank aan Solaiman voor de tip!