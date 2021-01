Deze 10 auto's brachten afgelopen weekend het meest op - Autoblog.nl

Er ging in Arizona voor vele miljoenen aan droomauto’s onder de hamer. Dit waren de hoogtepunten.

Bij de veilingen RM Sotheby’s komt altijd weer de crème-de-la-crème uit de autowereld te voorschijn. Afgelopen weekend vond de eerste veiling van 2021 plaats in Arizona. De kavels liepen uiteen van vooroorlogse Packards tot zo goed als nieuwe McLaren’s. De veilingmeesters kunnen tevreden zijn, want 90% van de geveilde auto’s werd verkocht. Bij elkaar ging het om een bedrag van €28.821.680. We zetten de exemplaren die het meest opbrachten even in de schijnwerpers.

10. Packard Twelve Individual Custom Convertible Sedan by Dietrich (1933)

De eerste auto die een plekje in de top 10 bemachtigt is deze V12 Packard. Deze auto was in al zijn vooroorlogse glorie goed voor een bedrag van omgerekend €673.350.

9. Ford GT ‘Lightweight’ (2019)

Ook een Amerikaan, maar een totaal andere auto: de nieuwste Ford GT. Met dit model heb je weinig last van afschrijving. Dit is ook nog eens een ‘Lightweight’-uitvoering, met onder meer carbon striping, carbon velgen en een titanium uitlaat. De nieuwe eigenaar was bereid voor dit alles €795.410 te betalen.

8. Cadillac V-16 Convertible Coupe by Fisher (1932)

Terwijl Packard al in 1958 ter ziele ging, bestaat Cadillac nog altijd. Ze bouwen alleen geen auto’s met een V16 meer. Dit exemplaar uit 1932 had wel degelijk een zestiencilinder en leverde tijdens de veiling €840.633 op. Er werd overigens ook nog een moderne auto met een V16 geveild (de Cizeta V16T). Die was goed voor €546.650.

7. McLaren Senna (2019)

Iemand heeft voor bijna drie ton aan opties aangevinkt bij deze McLaren Senna en er vervolgens niet meegereden. Onbegrijpelijk, want je zou denken dat de Senna geen auto is die je koopt om naar te kijken. De McLaren werd geveild met nog geen 800 km op de teller en bracht €858.377 op.

6. Mercedes 300 SL Roadster (1957)

Een 300 SL is dan wel weer een auto die je zou kunnen kopen puur om er naar te kijken. Met of zonder Gullwings, een 300 SL staat garant voor een hoge opbrengst. Dit fraaie lichtgroene exemplaar met donkergroen interieur en dito dak bracht €876.515 in het laatje. De auto is overigens niet meer helemaal origineel, want er is elektronische stuurbekrachtiging en Bluetooth-audio geïnstalleerd.

5. Ferrari 250 GT Alloy Coupe by Boano (1956)

Misschien niet zo legendarisch als een 250 GTO of een 250 GT SWB, maar ook erg fraai: de 250 GT Boano. Dit is een van de 14 exemplaren met een ‘alloy body’, wat resulteerde in een prijs van boven de miljoen. €1.111.568 om precies te zijn. Voor een 250 valt dat nog reuze mee.

4. Ferrari 375 America Coupe by Vignale (1954)

De duurste Ferrari uit een lijstje als deze is meestal een exemplaar uit de 250-reeks, maar deze keer is het een 375. Dit is namelijk een America Coupé Vignale, waar er maar drie van gebouwd zijn. Dit vertaalde zich in een prijs van €2.101.483.

3. McLaren Speedtail (2020)

Nog een splinternieuwe McLaren: een Speedtail, waar we eerder al over schreven. Aangezien alle 106 Speedtail’s voor de introductie al uitverkocht waren, was dit een buitenkansje voor de liefhebbers. Iemand was bereid €2.101.483 neer te tellen voor dit exemplaar uitgevoerd in Atlantic Blue. De splinternieuwe witte Regera – net als de Speedtail een primeur op de veiling – werd niet verkocht.

2. Bugatti Type 57SC Tourer by Corsica (1937)

De iconische Bugatti Type 57 is vooral bekend als coupé, maar open versies waren er ook. Van deze specifieke variant zijn er maar acht gebouwd en als eigenaar heb je hiermee dus goud in handen. Als je hem houdt, maar vooral ook als je hem verkoopt. De Bugatti bleek afgelopen vrijdag goed te zijn voor €3.890.000.

1. Jaguar D-Type (1955)

Dan nu de allerduurste van het stel: een rode Jaguar D-Type. Dit is nog altijd een van de meest gewilde Jaguars, en niet zonder reden. Mooier dan dit zijn raceauto’s nooit geworden. Iemand kocht de auto ooit voor £3.500 van een zekere Bernie Ecclestone. Nu werd de auto verkocht voor een bedrag van €4.930.000, meer dan welke auto ook op de veiling in Arizona.

Foto’s: RM Sotheby’s