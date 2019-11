Deze Alfa 4C is veel smakelijker en véél duurder

Een kleinigheidje hou je altijd, maar je krijgt er zeker wat voor terug.

De Alfa Romeo 4C weet de gemoederen goed bezig te houden. Is ‘ie nou uit productie of niet? Het antwoord lijkt in het midden te liggen: je kan ze in de VS nog nieuw bij een dealer kopen. Het is zo’n typische auto die elke zelfbenoemde autofanaat in zijn collectie moet hebben. Het is een soort mix van een compacte Ferrari en exotische Lotus. Uitstekend vergelijkingsmateriaal voor de bij Maserati gebouwde Alfa 4C.

Maar ja, als alle verzamelaars een 4C gaan toevoegen aan de collectie, is jouw 4C minder bijzonder. Je kan dan bij Pogea Racing aankloppen voor een speciale ‘Zeus’, een perfect gemodificeerde Alfa Romeo 4C. Collega @RubenPriest behandelde die auto in dit artikel, maar voor nu heeft Pogea Racing een nóg zeldzamere variant.

Deze versie van de Zeus onderscheidt zich onder meer met de bijzondere lichtmetalen velgen, die special voor deze auto zijn ontworpen. Voor meten ze 18″, achter 19″. De lakkleur is ook helemaal uniek, Pogea noemt het zelf Petrol Volturi Pearl. Verder is er nog meer gebruik gemaakt van koolstofvezel, waardoor men nog eens 5 kilogram van het wagengewicht af wist te snoepen. Net zoals bij mensen zijn die laatste paar kilootjes het lastigst om eraf te krijgen. Voor de goede orde, de originele Zeus woog 904 kilogram, dit exemplaar legt slechts 899 kilogram op de school. Bijna hetzelfde gewicht als mijn zus.

Waar zij het met een gemodificeerde scootmobiel moet doen voor de aandrijving, kan de Pogea Racing Zeus rekenen op een flink gekietelde 1.750 Turbo Benzina motor. Na de Pogea-behandeling is de motor goed voor 355 pk en 465 Nm. Qua prestaties verandert er niet veel, maar is er niets te klagen. Van 0-100 km/u sprinten is in 3,4 seconden achter de rug. Van 100 km/u naar 200 km/u kost slechts 8,1 seconden en de topsnelheid is 304 km/u. Aanzienlijk sneller dan een Ferrari 360 Modena en bijna op niveau van een Ferrari F430.

Niet alleen het exterieur en de motor zijn onder handen genomen, ook het interieur werd even voorzien van een update. Er is gebruik gemaakt van fraai leder om het gehele interieur te bekleden. Niet alleen de stoelen, maar ook het dashboard aan zowel de boven- als onderkant zijn opnieuw bekleed met tweekleurig leder: zwart en een soort aqua-groen dat passend is bij de exterieurkleur. Het enige nadeel is de prijs, de conversie kost namelijk ook meer dan 50.000 euro. Daarvoor dien je dan zelf een 4C mee te nemen. Desondanks zijn er al 4 van de 10 exemplaren verkocht. Wees er snel bij, dus.