Deze bezorger kiest voor elektrische bedrijfsauto’s

Om zo pakketten emissievrij naar de klant te brengen.





Investeren in verduurzaming kan op alle vlakken. Als het op autogebied gaat ligt daar een keuze voor bijvoorbeeld een elektrische auto of een voertuig op waterstof. Ook bedrijven zijn op tal van gebieden aan het vergroenen. Hoe een firma hier invulling aan geeft heeft met een aantal factoren te maken.

Kijken we naar een verduurzaming van het wagenpark, dan hebben we het over serieuze investeringen. Elektrische bedrijfsauto’s zijn nu eenmaal duur. De kleine ondernemer zal dan ook niet zo gauw voor een EV kiezen, maar bij de grotere bedrijven is dat anders.

In dat kader heeft GLS bekendgemaakt om over te stappen op elektrische bedrijfsauto’s. Deze voertuigen worden ingezet om pakketten te bezorgen. Je kunt ze spotten in de steden Apeldoorn, Den Haag, Utrecht en Zwolle. De toepassing is perfect voor stedelijke gebieden, want op deze manier worden pakketten bezorgd zonder enige vorm van CO2-uitstoot.

GLS maakt gebruik van de Volkswagen e-Crafter voor deze taak. In de praktijk hebben deze elektrische bedrijfswagens een actieradius van ongeveer 120 kilometer. Voldoende om vanuit GLS-depots te rijden naar bezorgregio’s en weer terug.

Met deze keuze voegt GLS zich bij andere bezorgbedrijven die kiezen voor een elektrische bedrijfswagen. Zo heeft DHL zelfs zijn eigen elektrische bezorgauto.