‘Prijzen van snelladers gaan niet verder stijgen’

Het is maar te hopen voor de EV'ers...





Een van de grootste voordelen van de elektrische auto, is de lage kilometerprijs. Natuurlijk kost het veel geld om een EV te kopen, maar daarna kan je voor betrekkelijk weinig geld je kilometers maken. Elektriciteit kost immers een stuk minder dan benzine en diesel. Daar komt voor Ionity-opladers vanaf volgende maand een eind aan. Eerst kostte een volle ‘tank’ acht euro, op 1 februari is de prijs 79 eurocent per kWh.

Dat is natuurlijk slecht nieuws voor mensen die iedere dag bij Ionity stonden, maar sommigen vreesden dat andere aanbieders deze prijsverhoging zouden volgen. Maarten Hachmang, oprichter van laadpasvergelijker LaadpasTop10.nl, denkt echter van niet. Tegenover De Nationale Autoshow zei hij dat aanbieders ‘steeds groter kunnen inkopen’ en dat het normaler gaat worden dat snellaadstations gebouwd worden. Met andere woorden, schaalvergroting. Hachmang denkt dat wij deze schaalvergroting in de tarieven terug gaan zien. Deze zouden zelfs goedkoper kunnen worden. Daarnaast wijst hij er ook op dat de prijzen van andere grote aanbieders, jarenlang ‘redelijk stabiel’ zijn.

Consumenten zijn niet de enigen die hun bedenkingen hebben bij de prijsverhoging, Meerdere Tweede Kamer-partijen hebben die ook en willen hierover Kamervragen stellen. Dit noemt Hachmang echter wat overdreven. “De tarieven die Ionity nu rekent, wijken maar nauwelijks af van wat andere partijen rekenen. Kartelvorming lijkt me daarom geen terechte angst.”

Ook zal de uiteindelijke impact volgens hem wel tegenvallen, omdat de ‘gemiddelde EV-rijder’ toch niet zo vaak bij een snellaadstation komt. Alleen bij een hele lange reis, of als de bestuurder toch niet zo goed had gerekend. “Dan zijn die kosten ook wel goed te beteugelen.”

Verdere ging het in de BNR Nationale Autoshow met Meindert en Wouter over het fileprobleem. Het KiM zei eerder deze week immers dat Nederlanders files minder erg vinden dan tien jaar geleden. Directeur Henk Stipdonk van het instituut was aanwezig om tekst en uitleg te geven. Autocoureur Michael Bleekemolen was ook in deze uitzending, om zijn ervaringen te delen met kombochten. De twee kombochten van de Dutch Grand Prix gaan namelijk een ‘flinke uitdaging’ vormen voor de F1-teams, aldus Bleekemolen.

