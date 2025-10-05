EV? Welnee! Waarom iedereen in 2030 een oude Duitse dieselbeuker rijdt

De Nederlandse overheid maakt ein-de-lijk duurzaam en betaalbaar autorijden bereikbaar. Totdat ze ook deze loophole weer sluiten, natuurlijk.
De toekomst komt met de seconde dichterbij. Dat betekent ook dat we dichter en dichter in de buurt komen van het moment dat de Nederlanse en Europese overlords de verbrandingsmotor écht verbieden. Hoewel een door jullie ingevulde poll afgelopen week aantoonde, dat jullie er over het algemeen nog weinig vertrouwen in hebben dat de verbandingsmotor-ban daadwerkelijk volgens planning zal gebeuren…
Desalniettemin; we krijgen straks een nieuw kabinet, dat waarschijnlijk weer wat meer gericht zal zijn op boerenkinkels in de provincie hun privé vervoer ontzeggen. Gelukkig, kan je in dergelijk donkere dagen natuurlijk bij ons terecht voor goede tips om deze ellende te omzeilen. Behalve ons aller @mashell (herinner: snitches get stitches), leest voor de rest immers niemand aan de andere kant van het politieke spectrum deze site. Dus we kunnen dat veilig doen zonder dat iemand op ideeën komt om vrijheid verder te beperken.
Enfin, waar we het natuurlijk over hebben, is dat de eerste nog dagelijks inzetbare diesels inmiddels 40 jaar oud worden. En omdat 40 het nieuwe 30 is, zijn deze nog altijd prima bruikbaar. Jawel, we krijgen een heuse LL Cool Jesque comeback van de Mercedes 190D! De eerste exemplaren staan alweer aangeprezen op Nederlandse okkazie-sites met de tekst ‘WEGENBELASTINGVRIJ’ erbij. Voor ongeveer 7.000 Euro, dat dan weer wel.
Precies 15 jaar geleden speelde dit issue ook al. Toen was de grens voor een belastingvrije auto immers 25 jaar. Massaal stapten NL-ertjes in de oude Baby-Benz. Zuinig tokkelen zonder MRB te betalen? Yes please! Je zou zeggen dat deze antithese van de consumptiemaatschappij juichend werd verwelkomd door milieurakkers. Niets immers zo goed voor het milieu dan decennia doen met dezelfde goederen. Helaas maakte de overheid een abrupt einde aan dit
uitermate duurzaam gedrag dreigende gat in de begroting. De grens om een echte oldtimer te worden werd opgerekt tot 40 jaar. Benzineauto’s van 25+ gingen in een lastige fase genaamd de overgang. Dieselauto’s van 25+ werden gecancelled.
Maar bam, nu lachen de 190D’s toch het laatst. Ze zijn opnieuw wegenbelastingvrij en mogen alle milieuzones in als bona fide klassiekers. De komende jaren volgen bovendien meer auto’s. Alles wat voor 1988 40 jaar oud wordt, blijft ook na de al afgesproken verscherping van de regels vanaf 2028, MRB-vrij. Dus rijden we over enkele jaren allemaal met een dikke stinkdiesel door Amsterdam. Net zoals Femke ooit deed. Een roetig straatfeest?
Robert zegt
De oudste TDI’s uit de schappen van VAG komen ook steeds dichterbij de leeftijdsgrens van 40 jaar. Zul je zien dat alles wat de afgelopen 15, 20 jaar naar het Oostblok is geëxporteerd, weer terug komt. Met gratis kans op teruggedraaide tellerstand +cosmetische roest reparatie, waarschijnlijk.
History repeats itself.
jaapiyo zegt
Jawel alleen de roverheid heeft al een preventief stokje gestoken. Vanaf 1988 (of 2028 zo je wilt) wordt niks meer een klassieker. Belachelijk natuurlijk, maar waar. Dus alles wat voor 1 januari 1988 gemaakt is kan je dan MRB vrij rijden. Maar alles daarna wordt nooit MRB vrij. Dat zorgt er net voor dat de meeste ‘moderne’ diesels niet in beeld komen, waaronder de TDI’s. En helaas zal dus ook de E34 5-Serie nooit klassieker worden.
O plaat zegt
Deze regel bestaat enkel in Nederland. Bij ons, bij de zuiderburen kunnen wagens van 1995 gewoon als oldtimer ingeschreven worden.
marcus zegt
Waarom is dat belachelijk?
Heel vroeger is deze regeling bedacht om het goedkoper te maken om oudere auto’s die dagelijks niet meer inzetbaar waren af en toe nog een rondje te laten doen. In de late jaren 80 zijn we aanbeland bij een dermate hoog nivo aan verfijning en comfort dat deze auto’s nog steeds dagelijks mee zouden kunnen doen. En dat is niet de bedoeling.
Een volkomen terechte beslissing om deze maas in de wet dicht te gooien zodat een paar schrapers niet met een stokoude Diesel rond gaan rijden.
PS: de E34 is allang een klassieker. Dat je MRB moet betalen maakt het niet minder een klassieker. Alleen wat duurder om het op de weg te houden…
haroldv zegt
Zo’n BJ40 is ook een heerlijke diesel. Simpele techniek, en je kan in elke milieuzone rijden👍
cdlop01 zegt
Wat mis ik de 190 serie…wat een ontzettend degelijke en tijdloze Mercedes, nog echte topkwaliteit van Mercedes, zo niet gewoon de beste auto in die tijd en waarschijnlijk nog steeds.