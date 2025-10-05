EV? Welnee! Waarom iedereen in 2030 een oude Duitse dieselbeuker rijdt

De Nederlandse overheid maakt ein-de-lijk duurzaam en betaalbaar autorijden bereikbaar. Totdat ze ook deze loophole weer sluiten, natuurlijk.

De toekomst komt met de seconde dichterbij. Dat betekent ook dat we dichter en dichter in de buurt komen van het moment dat de Nederlanse en Europese overlords de verbrandingsmotor écht verbieden. Hoewel een door jullie ingevulde poll afgelopen week aantoonde, dat jullie er over het algemeen nog weinig vertrouwen in hebben dat de verbandingsmotor-ban daadwerkelijk volgens planning zal gebeuren…

Desalniettemin; we krijgen straks een nieuw kabinet, dat waarschijnlijk weer wat meer gericht zal zijn op boerenkinkels in de provincie hun privé vervoer ontzeggen. Gelukkig, kan je in dergelijk donkere dagen natuurlijk bij ons terecht voor goede tips om deze ellende te omzeilen. Behalve ons aller @mashell (herinner: snitches get stitches), leest voor de rest immers niemand aan de andere kant van het politieke spectrum deze site. Dus we kunnen dat veilig doen zonder dat iemand op ideeën komt om vrijheid verder te beperken.

Enfin, waar we het natuurlijk over hebben, is dat de eerste nog dagelijks inzetbare diesels inmiddels 40 jaar oud worden. En omdat 40 het nieuwe 30 is, zijn deze nog altijd prima bruikbaar. Jawel, we krijgen een heuse LL Cool Jesque comeback van de Mercedes 190D! De eerste exemplaren staan alweer aangeprezen op Nederlandse okkazie-sites met de tekst ‘WEGENBELASTINGVRIJ’ erbij. Voor ongeveer 7.000 Euro, dat dan weer wel.

Precies 15 jaar geleden speelde dit issue ook al. Toen was de grens voor een belastingvrije auto immers 25 jaar. Massaal stapten NL-ertjes in de oude Baby-Benz. Zuinig tokkelen zonder MRB te betalen? Yes please! Je zou zeggen dat deze antithese van de consumptiemaatschappij juichend werd verwelkomd door milieurakkers. Niets immers zo goed voor het milieu dan decennia doen met dezelfde goederen. Helaas maakte de overheid een abrupt einde aan dit uitermate duurzaam gedrag dreigende gat in de begroting. De grens om een echte oldtimer te worden werd opgerekt tot 40 jaar. Benzineauto’s van 25+ gingen in een lastige fase genaamd de overgang. Dieselauto’s van 25+ werden gecancelled.

Maar bam, nu lachen de 190D’s toch het laatst. Ze zijn opnieuw wegenbelastingvrij en mogen alle milieuzones in als bona fide klassiekers. De komende jaren volgen bovendien meer auto’s. Alles wat voor 1988 40 jaar oud wordt, blijft ook na de al afgesproken verscherping van de regels vanaf 2028, MRB-vrij. Dus rijden we over enkele jaren allemaal met een dikke stinkdiesel door Amsterdam. Net zoals Femke ooit deed. Een roetig straatfeest?