Vergeet de Audi RS6, de perfecte vakantieauto zag jij nooit aankomen

Audi RS6? Ja die kennen we wel. Maar er is een veel betere vakantieauto.

De skibox-op-je-supercar was 20 jaar geleden hot en nieuw. Jon Olsson had er zo’n beetje patent op. Van Lamborghini’s tot Audi RS6. De voormalige pro wist er altijd bijzondere creaties mee te maken.

De nieuwigheid is er wel af en hoe stoer is het nu nog? Nou, er is één merk die het principe toepast als een nieuw pakketje en komt er nog mee weg ook. En wat dit merk met Jon Olsson gemeen heeft is dat ze allebei uit Zweden komen.

We hebben het over de Gemera, Koenigseggs krankzinnige vierzitter die met 2.300 pk alles omver blaast wat toevallig naast je staat te revven bij het stoplicht. Eerlijk gezegd waren we deze auto al vergeten.

De praktische hypercar waar je ook nog eens je schoonfamilie mee kon ophalen van Schiphol. Christian von Koenigsegg neemt het praktische naar een volgend niveau met de komst van het F10 Package. En nee, het heeft niets te maken met die generatie BMW M5.

Een hypercar met een skibox

Koenigsegg plakt een dakdrager inclusief skibox op de Gemera. Niet van Thule, maar volledig in eigen huis ontworpen en zelfs op afstand bedienbaar. En geloof het of niet: er passen vier trolleykoffers in. Of je ski’s dus. Een skibox op een hypercar, die kenden we nog niet.

Koenigsegg Gemera F10

Naast de bagageruimte brengt de F10 kit ook extra aerodynamica en meer downforce met zich mee. Dat zal je wel nodig hebben, want zo’n enorme dakkoffer is natuurlijk de aartsvijand van iedere windtunnel.

Je hoeft niet altijd voor lul rond te rijden met de dakdrager, de boel is afneembaar waardoor de aerodynamische poespas van de F10 kit daadwerkelijk nut heeft.

De Koenigsegg Gemera combineert een V8 en de Dark Matter E-motor, samen goed voor een belachelijke 2.300 pk en 2.750 Nm koppel. En het hele gezin kan mee.

Met een Audi RS6 of Lamborghini met dakkoffer kun je echt niet meer aankomen, voor de Koenigsegg Gemera maken we een uitzondering. Vooruit dan maar.