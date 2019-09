Deze Datsun 240Z is in zijn hart een Supra

Wat een waanzinnige machine.

Voor de puristen blijft het een akelig gevoel om een bepaalde motor te zien in een auto van een ander merk – met name als het concurrenten zijn van elkaar. In sommige gevallen kom je er simpelweg niet onderuit en is het eigenlijk gewoon de beste optie. Neem bijvoorbeeld deze Datsun 240Z met de 2JZ-motor uit de Toyota Supra.

Wie niet onder een steen heeft geleefd, zal ongetwijfeld op de hoogte zijn van de welbekende 2JZ-swap. Het Supra-blok is betrouwbaar genoeg om zelfs na flinke aanpassingen lang in leven te blijven, wat fijn is aangezien de zescilinder

vrij eenvoudig opgevoerd kan worden. De makers van deze 240Z hebben hier behendig gebruik van gemaakt, door de schitterende sportwagen ongeveer 600 pk mee te geven. Voldoende voor een potje plezier, zeker daar de auto slechts 1.044 kg weegt. De bestuurder kan het vermogen zelf naar de achterwielen roeren middels een handgeschakelde vijfbak.

Naast een bootlading aan extra vermogen is de 240Z voorzien van custom assen, een nieuwe aandrijfas, een sportievere ophanging en uiteraard een hedendaagse high-performance remkit. Daarnaast heeft hij nog een ‘race’ brandstoftank, nieuwe brandstofleidingen en 16″ velgen van CCW Wheels.

Tenslotte schijnt ook het interieur te zijn aangepast, maar hier krijgen van jammer genoeg geen beeld van te zien. Wel weten we dat o.a. de stoelen opnieuw zijn gedaan, hij een zogenaamde ‘harness bar’ heeft en een stuurwiel van Sparco. Overigens gaat het hier om een project van een individu, dus hem zo even namaken, dat is er niet bij.