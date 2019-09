Beleef een ruige vakantie met de Peugeot Boxer 4×4

Avontuur vind je wel met deze camper.

Peugeot heeft de smaak flink te pakken als het gaat om het maken van bijzondere campers. Na verleden jaar de Rifter een flinke metamorfose te hebben gegeven, keert het merk nu terug met een op eenzelfde wijze aangepaste Boxer. Met het zogenaamde 4×4 Concept wat er allemaal wel niet met de Boxer gedaan kan worden, mits hij over de juiste middelen beschikt.

Als we kijken naar de Boxer 4×4 Concept, dan zien we een auto die klaar is voor het avontuur. De opvolger van de Rifter 4×4 Concept staat hoger op zijn poten en is zodoende beter in staat onverhard terrein te trotseren. Banden die speciaal zijn ontwikkeld voor off-road rijden zijn onder de Boxer geplaatst, eveneens om de auto te helpen naast de gebaande paden.

Peugeot heeft dit studiemodel van de Boxer, die inmiddels alweer bijna driekwart miljoen keer over de toonbank is gegaan, daarnaast voorzien van vierwielaandrijving. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming, kan de kano van het dak worden gehaald of de elektrische mountainbike, een eM02 FS Powertube van Peugeot, worden gepakt.

Binnenin de Peugeot Boxer is er betrekkelijk weinig veranderd. Technisch gezien kunnen in de 4×4 Concept van de Boxer drie personen comfortabel reizen en leven. De camper maakt dit weekend zijn debuut op een beurs in Le Bourget. Het lijkt er niet op dat het apparaat in productie zal worden genomen.