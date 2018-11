Horner: Gasly vergelijken met Verstappen is oneerlijk

Dat is iets minder druk op de ketel voor de Fransman.

Eigenlijk is het de blamage van het jaar. Red Bull met satelliet-opleidingsteam Toro Rosso had even niet zo snel een vervanger klaar toen Daniel Ricciardo aangaf volgend jaar voor Renault te gaan rijden. Gasly, die het niet onaardig doet bij Toro Rosso (met 29 punten) mag daardoor promoveren naar het ‘A-Team’. Dat er nu geen geschikte kandidaten zijn om de Toro Rosso zitjes op te vullen, zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Enfin, gebeurd is gebeurd. Volgend jaar rijden er twee jonge honden voor Red Bull. Gasly komt uit 1996 (net als de Lotus Elise) en Verstappen uit 1997 (net als de Alfa Romeo 156).

Onwillekeurig ga je die twee uiteraard met elkaar vergelijken, maar volgens teambaas Christian Horner is dat niet eerlijk. In een interview met motorsport legt hij het duidelijk uit:

Ik denk dat het een hele uitdaging voor hem wordt, maar dat hij er wel klaar voor is. Hij komt immers uit hetzelfde opleidingsprogramma als Max en we geloven dat Gasly het grootste aanstormende talent is. Hij verdient absoluut een kans in de Red Bull en we verwachten grote dingen van Gasly volgend jaar.

Christian Horner tempert de verwachtingen wel een klein beetje. Als hem gevraagd wordt of hij dat vanaf de GP van Australiƫ al verwacht, plaats de Brit een kleine disclaimer:

Ik denk dat Max op dit moment in bloedvorm is. Hij is nu het grootste talent in de Formule 1. Het is duidelijk dat Ricciardo nogal tekort kwam op Verstappen tijdens de kwalificaties, maar hun snelheid tijdens de races kwamen behoorlijk overeen. We moeten Pierre natuurlijk wel even wat tijd gunnen en geven om te kunnen wennen aan het team en de auto.

Toch heeft Horner veel vertrouwen in de Fransman:

2018 was zijn eerste seizoen in de Formule, maar hij heeft al een paar puike races gereden zoals Hongarije, Bahrain en Monaco.

Waarvan akte.