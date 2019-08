Deze 8 funmobielen gingen de A1 citycarver voor

Voorsprong door techniek. Geen voorsprong door een nieuw idee.

Op een gegeven moment gaat het er niet meer om wát je doet, maar hoe je het doet. In de automotive wereld is dat heel erg van toepassing. Oude wijn in nieuwe zakken kan voor sommige merken een geweldig resultaat opleveren. Andersom is het ook waar: je kan weliswaar pionier zijn op een bepaald gebied, als de markt het niet begrijpt en er derhalve niet om vraagt, blijf je met onverkochte waar zitten.

Vorige week lanceerde Audi een wel heel bijzondere auto, de Audi A1 citycarver. In principe is het gewoon de Audi A1, maar dan een maatje hoger. Onwillekeurig moet je dan denken aan een ‘allroad’-versie en eigenlijk is dat ook het geval in deze. Iets stoerdere bumpertjes, licht afwijkende uitrusting en lekker hoog op de pootjes. Deze Audi gaat hoogstwaarschijnlijk een hit worden onder de secretaresses (m/v) op de Zuidas. Maar Audi was zeker niet de eerste die een B-segmenter de ‘crossover’-behandeling gaf. Dit zijn nog eens 8 voorbeelden:

Rover Streetwise

2003

Jazeker, Rover was een van de eersten in deze categorie. De Rover Streetwise was gebaseerd op de Rover 25, wat op zijn beurt weer een doorontwikkeling was van de Rover 200. De Streetwise werd (waarschijnlijk) met een budget van zo’n 115 euro bedacht én uitgevoerd. Maar zoals wel vaker met Britten en krappe budgetten: daar komt wat geniaals uit. Natuurlijk is de Rover Streetwise niet de oplossing voor wereldvrede, maar het was zeker een geinig autootje om te rijden. In tegenstelling tot veel van dit soort type auto’s kon je de Streetwise met diverse motoren verkrijgen, waaronder een diesel. De Rover Streetwise was een zeer bescheiden succesje en wist de sterfdatum van Rover te rekken met enkele maanden. Bijzonder: als je wilde, kon je kiezen voor een driedeurs Streetwise.

Volkswagen Polo Fun (Typ 9N)

2004

Audi was er relatief vroeg bij met de Allroad quattro. Concerngenoot Volkswagen bedacht het principe op de Volkswagen Polo. Volkswagen Individual voorzag de auto van coole BBS velgjes, stoere zwarte bumpers met grote mistlampen en heuse aluminium dakdragers. De Polo Fun kwam nooit (officieel) naar Nederland. Na de facelift van deze generatie, kwam er een opvolger CrossPolo genaamd. Die auto was een redelijk succesje, mede dankzij het feit dat je bijna alle motoren kon uitkiezen. In tegenstelling tot veel anderen in dit lijstje kreeg de CrossPolo in 2010 zelfs een opvolger, die tot 2017 (!) in de prijslijst zou blijven staan. Geen van die uitvoeringen was ooit leverbaar met vierwielaandrijving.

Citroen C3 X-TR

2004

De X-TR was een super ruige variant van de eerste generatie Citroen C3. Sowieso was de C3 al een heel bijzondere auto. Deze net-niet Retro-eend was een van de twee opvolgers van de Citroen Saxo. Dat segment was iets gegroeid, waardoor er een funky driedeurs C2 kwam en dus de C3. Mocht je absoluut vijf deuren nodig hebben, maar mag het er wel een beetje stoer uitzien, kon je vanaf 2004 terecht bij de Citroendealer voor een C3 X-TR. Na vier jaar was het afgelopen voor het stoere model, twee jaar vóór dat de C3 uit productie ging.

Hyundai Getz Cross

2006

De Getz is een gigantisch belangrijke auto geweest voor Hyundai. Het was een van de eerste ‘Europese’ Hyundai’s. Ook als het ging om rijeigenschappen, interieur-afwerking en styling. Logisch, want de auto was ontwikkeld in het Duitse Rüsselsheim. Wat dat betreft is het dus niet vreemd dat de auto zich uitstekend kon meten met de toenmalige Opel Corsa (Opel komt namelijk ook uit Rüsselsheim). De Getz was een goede allrounder, maar absoluut niet sportief of stoer. In 2006 veranderde dat met de komst van de Getz Cross. Deze heeft niet meer dan 2 jaar in de prijslijsten gestaan. De gehele Getz-lijn werd toentertijd vervangen door de Hyundai i20.

Ford Fusion Crossroad

2007

Kent u deze nog, nog, nog? Wij nemen het je niet kwalijk als je deze auto namelijk écht niet meer kan herinneren. De Ford Fusion was een soort hoge variant van de Ford Fiesta. Op zich geen slecht idee: iets hogere instap en iets meer overzicht, maar wel met Fiesta kosten om de boel rijdend te houden. Perfect dus. Echt stoer was de Fusion niet, maar dat werd opgelost met de Fusion Crossroad. Ondanks de moeite was het niet bepaald een succes. De Crossroad was enkel leverbaar met een 1.6 motor. Na 11 maanden werd het model van de markt gehaald.

Peugeot 207 Outdoor

2007

Voor deze variant moeten we een beetje smokkelen. Ja, in de letterlijke zin van het woord klopt het namelijk: een B-segment auto met ‘allroad’-looks. De 207 Outdoor werd echter niet gebaseerd op de 207 Berline, maar de SW. Deze stationwagon-versie werd vervolgens voorzien van de logisch opsmuk: veel plastic bumpers, iets hoger op de pootjes, wat afwijkende details en tada: je hebt een heel hippe 207. Om te rijden trouwens een verrassend comfortabele en relatief ruime auto in zijn klasse. En nog eens hip ook! De Outdoor was een redelijk succesje voor Peugeot. De versie werd aangeboden met een keur aan benzine- en dieselmotoren. Tot 2013 werd deze versie gebouwd. De 207 SW werd opgevolgd door de 2008.

Dacia Sandero Stepway

2009

Deze moet Dacia nog even aan ons uitleggen. Het bestaansrecht van Dacia is bekend en volledig terecht. Nieuwe auto’s, voorzien van iets eenvoudigere techniek en styling. Iets meer dan Polo-ruimte voor minder dan Up!-geld. Dat is gewoon een prima deal. Het verfrissende van Dacia’s is dat ze zo lekker nuchter zijn. Geen fratsen of pretenties. Maar de Dacia Sandero Stepway brengt daar op bruuske wijze verandering in. De Sandero Stepway was slechts 3 jaar op de markt. Na de eerste facelift kwam het model te vervallen. Van de compleet nieuwe Sandero is tot op heden geen Stepway variant verschenen.

Opel Adam Rocks (A)

2014

De Opel Adam is een chique Corsa. Bij een chique Corsa hoort ook een crossover-derivaat, dachten ze bij Opel. Dat werd de Opel Adam Rocks. Als je denkt de Adam Rocks ietsje hoger staat en voorzien is van stoere bumpers, dan zit je helemaal goed. Dat is namelijk precies wat ze gedaan hebben. De Adam Rocks was leverbaar vanaf 2014. De Adam S Rocks (met dikke 1.4 Turbo) was de laatste ‘primeur’ die op de AutoRAI zou staan.

Bonus: Skoda Felicia Fun (Typ 796)

1997

We proberen deze auto al jarenlang in een lijstje te krijgen. Deze Skoda is echter zo bijzonder dat dat niet zomaar lukt. De auto mag in dit overzicht staan, want het is een extra stoere B-segment auto. Het was en is misschien wel de ultieme strandmobiel. Nee, niet vanwege de aandrijflijn: een 1.6 met 75 pk voorzag de voorwielen van aandrijving middels een handgeschakelde vijfbak. Prima, maar niet meer dan dat. De stoere bumpertjes, de geel gespoten velgjes, en de gele laadbak waren wel gaaf. In die laadbak kon je trouwens zitten, want de Felicia Fun had een achterbankje, waardoor je achterin ‘open’ zat. Om het geheel af te maken had de Felicia fun een geel stuurwiel en een gele spoiler.