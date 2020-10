Deze Italiaanse beauty komt uit China - Autoblog.nl

Waarom zou je zelf een auto ontwerpen als je dat ook door Italianen kunt laten doen?

Europese fabrikanten die taken uitbesteden aan China: dat is eerder regel dan uitzondering. Deze keer is het echter andersom. Een Chinese autofabrikant besteedt werk uit aan een Europees bedrijf. Het gaat daarbij niet om de productie, maar om het design. En dat heeft waarschijnlijk niets te maken met de lonen in Italië.

De fabrikant in kwestie is Voyah. Er gaat nu waarschijnlijk geen enkel lampje branden en dat nemen we je ook absoluut niet kwalijk. Daarom even een korte en bondige introductie: Voyah is een nieuw premium EV-merk dat valt onder de Dongfeng-paraplu. Dongfeng is een van de grootste Chinese autofabrikanten.

Waar je waarschijnlijk wél van gehoord hebt is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het design. Voyah heeft het ontwerp namelijk toevertrouwd aan het Italiaanse designhuis Italdesign. Dit designhuis begon ooit als de ontwerpstudio van Giorgetto Giugiaro. Tot hun meest recente wapenfeiten behoren onder meer de ZeroUno en de GT-R50.

Hun nieuwste ontwerp – we mogen wel zeggen: meesterwerk – is de Voyah i-Land. Collega @Loek publiceerde gisteren nog een lijstje met gave en recente conceptsedans en daar kan deze auto eigenlijk meteen aan toegevoegd worden. Italdesign laat namelijk zien dat ze het tekenen van fraaie auto’s nog steeds in hun bloed hebben zitten.

Italdesign is niet alleen verantwoordelijk voor het exterieurdesign maar ook voor het interieur en het logo. Dit Chinese concept heeft dus aardig wat Italiaans DNA. Het interieur van de Voyah i-Land valt op vanwege het feit dat er maar drie stoelen aanwezig zijn. De bijrijdersstoel heeft namelijk plaatsgemaakt voor een voetenbankje dat indien gewenst ook als tafeltje dienst kan doen. Geheel in lijn met de tijdsgeest zijn schermen ook nadrukkelijk aanwezig in het interieur. Zelfs op het stuur zien we een scherm.

Afgezien van het feit dat het een elektrische auto is zijn er geen technische specificaties bekend. Dat betekent niet dat het hier slechts om een vingeroefening van de Italiaanse ontwerpers gaat. Het is de bedoeling dat deze bella macchina ook daadwerkelijk in productie gaat. Daar hebben we geen enkel bezwaar tegen.