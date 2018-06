Dit is de goedkoopste EV van Autotrack

Veel auto voor weinig geld. Zit er een adder onder het gras?

Elektrische auto’s verkopen telkens beter. Een logisch resultaat daarvan is dat er ook meer elektrische occasions op de markt komen. Op dit moment staan er precies 1.068 elektrische auto’s te koop op AutoTrack.nl. De duurste EV op Autotrack is de afgelopen week al behandeld, een Model S P100D die net zoveel kost als een redelijke veertien-onder-een-kap in Meppel. Sowieso zijn alle dure occasions van het Amerikaanse merk. Op zich is dat heel erg logisch, want ze zijn ook het enige merk dat in dat segment zoveel elektrische auto’s verkoopt.

Maar we dwalen af, want het gaat nu niet om de duurste elektrische auto’s die op AutoTrack.nl te koop staan, maar om de goedkoopste. Dat is nogal tricky om te bepalen, want het hangt af van de definitie van ‘auto’. De aller goedkoopste is een Renault Twizy uit 2012 met 17.000 kilometer op de klok. Deze ‘auto’ kost 3.990 euro.

Scrollen we verder naar beneden, dan zien we nog meer Twizy’s en elektrische uitvoeringen van de Renault Kangoo Express. Renault lijkt daarmee de grootste aanbieder te zijn als het gaat om betaalbare elektrische auto’s, want de goedkoopste ‘echte’ personenauto is namelijk ook een Renault, een heuse Fluence Z.E.. De Fluence is een ruime C-segment sedan, min of meer de opvolger van de Mégane sedan. De wordt voornamelijk verkocht in Zuid-Amerika en Azië. Daar rijden overal gewone uitvoeringen van de Fluence (afbeelding onder) rond, wij Nederlanders kregen alleen de elektrische variant.

De goedkoopste daarvan staat op dit moment te koop voor 7.250 euro. Eigenlijk is dat best een scherpe prijs. Want voor dat geld krijg je een moderne auto (hij komt uit 2012) met relatief weinig kilometers, iets meer dan 90.000 km valt reuze mee. Qua uitrusting kom je eigenlijk ook niets te kort, want deze Fluence Z.E. in Dynamique-trim beschikt over lederen bekleding, lichtmetalen velgen, navigatie, climate control en parkeersensoren. In tegenstelling tot veel elektro-gebakjes is de Fluence lekker ruim, zonder dat de auto bijzonder zwaar is met nog geen 1.500 kilo aan leeggewicht.

Waarschijnlijk zijn er drie redenen dat de Fluence nooit een populaire auto is geworden in Nederland en de occasions dus verrassend betaalbaar zijn. Ten eerste de styling. Het is gewoon een hele generieke, saaie sedan. Zowel van binnen als buiten zit er geen sjeu aan. De early adopters willen vaak wel een beetje opvallen met hun nieuwe rijdende gadget. Een apart uiterlijk helpt daarbij, ook al is de auto enorm lelijk.

De tweede reden moet wel de actieradius zijn. De Fluence Z.E. heeft namelijk een actieradius die volgens de NEDC op 160 kilometer is vastgesteld. In de praktijk moet je blij zijn als je 100 kilometer haalt met normaal gebruik. De derde reden is ook te herleiden naar de accu. Deze moet je namelijk leasen bij Renault Nederland, dat kost 79 euro, per maand! Het voordeel is wel dat als de accu slecht wordt, je hem zo kunt omruilen voor een nieuwe. Toch knaagt het wel, want je betaalt bij Renault ook niet jaarlijks 948 euro om de benzinetank te mogen leasen voor een Megáne.

Maar hey, ben je op zoek naar een tweede auto voor de boodschappen en om de kinderen te vervoeren, dan is het eigenlijk best een logische keuze. Je zit dan wel in een automobiel verdomhoekje. EV-gekkies en milieuridders zien je over het hoofd en de petrolheads geven er ook niet om. De advertentie kun je HIER bekijken.