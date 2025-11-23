Deze Range Rover van Holland & Holland heeft een blaffer standaard

Een fraai interieur met achterin een handige accessoire, dat kenmerkt deze peperdure Range Rover.

Lange tijd was de Range Rover de ongekroonde koning van de luxe offroaders. Het was dan ook een lumineus idee. Maak een auto die buiten de gebaande paden zo capabel is als een Defender, maar zo luxe als een Mercedes S-Klasse. Zo’n Defender was immers niet te stoppen, maar tevens intens spartaans. Ook herenboeren worden ouder. Op een gegeven moment is dergelijke ontbering, niet meer te doen.

Dus ja, luchtvering, koeienhuid zo ver het oog reikt en daar voorbij, zachte zetels en bam, je had een Range Rover. Heel betrouwbaar was het allemaal nooit. Maar, echte concurrentie was er ook niet. Of nou ja, tenzij je de faux pas wilde begaan om iets uit Japan te kopen genaamd Land Cruiser. Maar zoiets banaals deed de 25ste Earl van Sandwich uiteraard niet. En iedere upstart die zijn stijl wilde kopiëren, dus ook niet.

Dezer dagen heeft de Range Rover het echter net wat moeilijker. Traditionele klanten vinden hun weg nog wel naar de dealer. Doch voor nieuw geld is er ook de Bentley Bentayga, de Rolls-Royce Cullinan, de Ferrari Purosangue en zelfs -oh gruwel- de Lamborghini Urus. Allemaal nóg duurder dan de Range en soms ook nog sneller, luxer en indrukwekkender.

Hoog tijd dus voor een stapje extra. Die bestaat nu ook, zij het in beperkte oplage. Het gaat om de Range Rover Holland & Holland Edition van Overfinch. Ondanks de naam die associaties opwekt met oranje brillen en Max-fans, is dit een extreem Britse aangelegenheid. Holland & Holland is namelijk van origine een Brits bedrijf dat geweren maakt. En zoals de CEO van Overfinch zonder enige gêne zegt:

Everything you see is British, from the self-levelling H&H centre caps on the wheels to the badges made in Birmingham’s jewellery quarter.

Opvallend patriottisme, in deze tijden van pure oikofobie. Doch het is dan ook echt wat speciaals geworden. In het interieur van de Range showt Holland & Holland hun in bijna 200 jaar opgedane vaardigheid in het bewerken van hout en metaal. Kijk maar eens goed naar die ornamenten in de deuren bijvoorbeeld.

Het leder is van Bridge of Weir, de wielen meten 23 duim. Maar achterin de kofferbak is de echte luxe te vinden. Daar is een speciale plek gereserveerd voor twee champagne flessen en twee flessen gevuld met spirit. Immers is niets zo luxe, als de wetenschap dat je onderweg even wat hartversterkingen kan nuttigen en vervolgens je haters van hun mortal coil te ontdoen, zonder enige angst voor de lange arm der wet. Of….Wait…what…?

Enfin, los van de grimmige optionele extra’s in de koffer, is het een hele fraaie Range Rover geworden. Dat mag overigens ook wel, want in het Verenigd Koninkrijk, kost ‘ie twee keer zo veel als een Range Rover SV. Er worden er maximaal 25 gemaakt, dus een exclusief genoegen is het wel. Of ze er ook een paar maken met het stuur aan de goede kant, weten we echter niet. Koop dan?