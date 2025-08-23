Deze blubberbrede Mercedes Royale kende zelfs @willeme nog niet

Bovenstaande foto is geen fotoshop. En de Mercedes S-Klasse rechts is niet smaller dan normaal.

De Mercedes S-Klasse is nog steeds en was altijd al, een hele dikke Sjaak. Maar op de magische plek genaamd het internet, kwam uw trouwe verslaggever opeens deze foto tegen. Niet op de ‘I went on the internet and I saw this!’ manier die Jeremy Clarkson vaak bezigde, maar nog iets veel spannenders. Op een gegeven moment wordt het immers best bijzonder dat je een auto ziet die je nog nooit eerder gezien hebt. Als het dan ook nog een gave klassieker is uit de jaren ’80, gaat de enthousiasme-meter helemaal snel naar stand 11.

Enige research leert dat de auto nog nooit op autoblog.nl heeft gestaan. Dus jij als trouwe lezers kende ‘m nog niet. Bij deze moeten we daar dus maar verandering in brengen. De auto is zo obscuur dat er zelfs op de webz weinig over te vinden is. Maar wel helder is dat het een creatie van Styling Garage (SGS) is. Van 1979 tot en met 1986 was dit een veredelaar van auto’s, in het allerhoogste segment. Ze zijn met name bekend om hun werk op basis van de W126 S-Klasse. Drugsdealers in Miami (Vice) waren er gek op.

De Mercedes 1000 SEL en 1000 SEC Gullwing zijn de bekendste producten van SGS. Maar het kon dus, nóg specialer. Maak kennis met de Mercedes SGS Royale. Zoals je ziet is de hele koets van de S, met twintig centimeter verbreed. Hiervoor werd een normale S-Klasse door de lengte doorgenomen, voorzien van testosteron om er een echte kleerkast van te maken en daarna weer in elkaar gezet. Maar dat is niet alles. SGS nam de moeite om de grille, de lampen en alle andere zaken subtiel aan te passen. Daardoor oogt de extra breedte ‘natuurlijk’.

Pas als je de Royale naast een ‘normale’ S ziet, valt op dat ‘ie net zo breed is als een Hummer H1. En om eerlijk te zijn; die gewone S ziet er voor het eerst in ruim 40 jaar een beetje ‘ielig’ uit…Een tanig marathonlopertje naast een 100 meter sprinter. Deze Royale heeft duidelijk nog nooit een Royale with cheese overgeslagen, zo breed is ‘ie.

De gecreëerde extra ruimte, gebruikt SGS natuurlijk voor extra luxe binnenin. Daar vind je naast een zee van ruimte, overal leder en een epische ouderwetse televisie met videocassettespeler. Achterin passen drie volledige zetels naast elkaar. Heel praktisch als familieauto dus ook nog…

Als basis diende een W126 500 of 560, waarbij in het laatste geval de motor ook nog even wat opgeboord werd naar 6.0 liter. Je kon kiezen om de auto naast twintig centimeter breder, ook dertig, zeventig of honderdtien cm langer te maken. De setup van het onderstel bleef in opzet gelijk, maar werd qua onderdelen verstevigd, om het nieuwe formaat en nieuwe gewicht te dragen. Op de foto’s zien we deep dish BBS-jes, wat suggereert dat men het ophangpunt van de wielen niet té veel verder naar buiten heeft willen verplaatsen.

Uiteraard was dit alles, niet goedkoop. Naar verluidt kostte de ombouw minimaal 350.000 DMark. Nog steeds veel geld nu, maar een waar godsvermogen in die tijd. Je kon daar ook vijf nieuwe Porsche 911’s voor kopen. Niemand weet precies hoeveel er gemaakt zijn, maar men spreekt van zes stuks. Waarvan er dan drie naar Hassanal Bolkiah zouden zijn gegaan. Je weet wel, de Sultan van Brunei.

Enfin, de opulente weelde van de jaren ’80 ging voorbij. De tijd die volgde, kon bedrijven als SGS en Koenig Specials uiteindelijk niet dragen. Tegenwoordig is er weer ruimte voor coachbuilders en Mansory’s. Maar in de 90s ‘kon’ dat even niet meer. De Jaguar XJ220 kreeg een V6 in plaats van een V12. De Testarossa die nieuw nog voor twee keer de nieuwprijs geflipt werd, wilde niemand meer hebben. Het feest was even voorbij. Gelukkig hebben we de (epische) granige foto’s nog. Waarvan akte.