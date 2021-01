Wordt online autoverkoop het 'nieuwe normaal'? - Autoblog.nl

Door corona kopen we met z’n allen meer online dan ooit. Niet alleen oordopjes, truien of broodbeleg, maar ook auto’s. Hoe is het gesteld met de online verkoop van auto’s? We zochten het uit.

Het internet is niet vorig jaar uitgevonden (geloof het of niet, het bestaat zelfs al langer dan Autoblog), dus online autoverkoop is geen nieuw fenomeen. Merken als Polestar en Lynk & Co beginnen – in navolging van Tesla – zetten niet eens meer in op een fysiek dealernetwerk. Met het coronavirus is deze verschuiving richting online in een stroomversnelling gekomen. Dat klinkt allemaal logisch, maar hoe hard ging het in 2020 precies met de online autoverkoop? En wat gaat er gebeuren als corona op zijn retour is? We vroegen het de mensen achter de schermen.

Occasions

Als we kijken naar het algemene beeld was 2020 uiteraard geen topjaar. Over het geheel genomen zat de Nederlandse autoverkoop 20% in de min. De verkoop van occasions liep daarentegen wel als een trein. Voor het eerst werden er meer dan 2 miljoen gebruikte auto’s verkocht. Om precies te zijn werden er 2.025.309 occasions verkocht in ons land. Hoe groot het aandeel van online verkoop daarin was kunnen we niet exact zeggen, maar wat we wel kunnen doen is een aantal hoofdrolspelers vragen hoe hun 2020 eruit zag.

Anders dan gepland

Auto.nl is een van de platforms die zich volledig toelegt op online verkoop. Zij verkopen onder andere auto’s van de Louwman groep en Broekhuis. De aangesloten dealers hebben het afgelopen jaar hun voorraad zoveel mogelijk overgeheveld naar Auto.nl. Het platform kan terugkijken op een uitstekend jaar: de verkoop van occasions steeg met 202% ten opzichte van 2019. “Ons jaar verliep anders dan gepland, maar wel in positieve zin,” aldus Paul van Auto.nl.

400%

Jeroen Veldman, oprichter van het platform Bynco, kijkt eveneens ”zeer positief” terug op 2020. Bynco biedt occasions aan van particulieren, merkdealers, universele autobedrijven en leasemaatschappijen. De mannen achter het platform hadden voordat corona een ding was al hoge verwachtingen van 2020, met een verwachtte groei van 300%. Dat werd uiteindelijk een groei van 400%.

Lockdowns

Ook Carnext.com (onder meer bekend van de helm van Max Verstappen) zag een positieve trend. Exacte cijfers willen ze helaas niet delen, maar ze konden wel een duidelijke groei waarnemen in de vraag naar occasions en in de vraag naar online verkoop. Dat laatste gold vooral tijdens de lockdowns.

Geen windeieren

Desondanks waren er ook voor de online platforms mindere momenten. Als er weer een toespraak van Rutte was geweest, zag Jeroen Veldman van Bynco bijvoorbeeld dat de vraag tijdelijk terugliep. Desondanks is het duidelijk: online autoverkoop tijdens corona heeft deze platforms geen windeieren gelegd.

Compacte hatchbacks

Wat kochten de mensen die online een occasion aanschaften precies? Bij Carnext.com waren het – niet verrassend – vooral compacte hatchbacks en stadsrakkers die gretig aftrek vonden. De Nederlandse top drie van het afgelopen jaar bestond uit de Ford Fiesta, de Fiat 500 en de Volkswagen Golf. De Toyota Aygo en de Peugeot 308 maken de top vijf compleet.

Aygo

De Aygo zien we eveneens terug bij de toppers van Auto.nl. Daar was 30% van alle verkochte occasions een Toyota, niet echt vreemd natuurlijk voor een bedrijf dat de voorraad van Toyotadealers in de online etalage heeft. Naast de Aygo waren ook de Auris en de Yaris erg populair. In de private lease maakte de Aygo 60% van alle bestellingen uit op het platform.

OV-vervanger

Bij Bynco was het ook het A-, B- en C-segment dat de klok sloeg. Volkswagen en Peugeot waren daarbij de populairste merken. Dat was in 2019 niet veel anders, maar door de pandemie kwamen dit soort auto’s extra in trek. Dat zijn namelijk volgens Bynco precies de auto’s waar mensen op uitkomen als ze op zoek zijn naar een OV-vervanger.

Liefhebbersauto’s

Leuk, online zo’n tweedehands Aygo aanschaffen, maar als petrolheads zijn we natuurlijk ook geïnteresseerd in auto’s die niet puur met het verstand worden gekocht. Voor de aanschaf van de echte liefhebbersauto’s kun je eveneens online terecht. Dat zagen we het afgelopen jaar bij The Collectables. Tenzij je nieuw bent op Autoblog zal het je vast niet ontgaan zijn dat je op dit platform sinds een paar maanden kunt bieden op liefhebbersauto’s. Joris van The Collectables laat terugblikkend weten dat de zaken in de eerste maanden “boven verwachting” liepen.

Midden in de pandemie

Het interessante is dat The Collectables midden in de pandemie is gelanceerd. Joris en zijn compagnons zaten al langer op het idee te broeden, maar de gedachte was: “als we het doen, dan moeten we het nu doen.” Vergelijkingsmateriaal met het pre-coronatijdperk heeft The Collectables niet, maar deze move lijkt dus goed uit te pakken.

Middel

Joris benadrukt dat online geen doel was voor The Collectables, maar een middel. Het is een middel om verkopers en kopers het leven makkelijker te maken. Tegelijkertijd betekent dit voor The Collectables betekent dat er veel ‘onnodig gedoe’ geautomatiseerd kan worden. Daardoor kan er meer tijd geïnvesteerd worden in het contact met klanten, als liefhebbers onder elkaar. Online hoeft dus niet gelijk te staan aan onpersoonlijk.

Tijdelijke aard

Hoewel corona duidelijk in positieve zin zijn stempel heeft gedrukt op de online autoverkoop, is een pandemie – hoe groot ook – van tijdelijke aard. Op een gegeven moment gaan de fysieke dealers en autobedrijven weer permanent open. Betekent dit dat de online verkoop straks weer terug bij af is?

Zetje

Joris van The Collectables gelooft dat corona op dit punt een blijvende impact zal hebben. De verschuiving richting online is al langer gaande, maar het virus heeft mensen het benodigde zetje gegeven. “Mensen zien nu: het kan ook online.” Tegelijkertijd gelooft Joris dat online autoverkoop nog in de kinderschoenen staat. Er is nog veel onbenutte potentie, bijvoorbeeld op het vlak van virtuele rondleidingen om de auto.

Versnelling

Bij Carnext.com zijn ze nog optimistischer: “Wij geloven echt dat het online kopen van een auto onderdeel wordt van het nieuwe normaal.” Paul van Auto.nl denkt dat de pandemie Nederland voorgoed veranderd heeft op bepaalde fronten. Onder die ‘bepaalde fronten’ rekent hij ook de online autoverkoop. “De coronacrisis heeft wat ons betreft een enorme versnelling gebracht bij het besef dat online een reëel alternatief is geworden om een volgende auto te kopen of te leasen.”

Nieuwe mogelijkheden

Jeroen Veldman van Bynco verwacht dat de groei van online verkoop door zal zetten. Voor 2021 verwacht Bynco weer met 400% te groeien. Niet alleen consumenten hebben ingezien dat het ook online kan, traditionele autobedrijven hebben het afgelopen jaar eveneens de nieuwe mogelijkheden ontdekt. Bynco verwacht daarvan de vruchten te plukken.

Hybride kopers

Dat betekent echter nog niet we met z’n allen massaal overstappen naar het van A tot Z online aanschaffen van een auto. Veldman verwacht dat volledige online verkoop straks zo’n 5% van de totale autoverkopen uit zal maken. Tegelijkertijd zullen er veel ‘hybride kopers’ zijn die een (steeds groter wordend) gedeelte van het aankoopproces online doen.

Nieuwe normaal?

Om online autoverkoop te bombarderen tot ‘het nieuwe normaal’ gaat dus wat ver. Nieuw was het in ieder geval wel voor veel autobedrijven en consumenten die hiermee kennis hebben gemaakt in 2020. Online autoverkoop is daarmee geen nieuw normaal, maar wel normaler dan voorheen.

Headerfoto: een aangeboden Audi A4 op bynco.nl