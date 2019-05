Deze mega-populaire SUV is nog strakker én comfortabeler

Kijk, als je dat lukt ben je goed bezig.

Een van de interessantere benaderingen voor het concept SUV wordt gehanteerd door het Japanse luxemerk Lexus. In de jaren ’90 waren er wel luxe terreinwagens, waaronder de Mercedes-Benz G-Klasse, Land Rover Range Rover en de Lexus LX470.

Dat waren auto’s met ladderchassis, lage gearing én lederen bekleding. Later pas kwamen er crossover-SUV’s die enkel hoog waren, maar verder meer een personen auto met vierwielaandrijving waren. Die auto’s waren bijna altijd ‘sportief’. Dat was met een zelfdragend chassis inderdaad mogelijk. Wat veel merken leken te vergeten was dat je een auto ook heel verfijnd en comfortabel kon maken met zo’n personenwagenchassis. Dat is precies wat Lexus heeft gedaan met de RX. Leuk weetje, de eerste Lexus RX300 werd aanvankelijk ‘geboren’ als Toyota Harrier.

Op dit moment staat van de Lexus RX de vierde generatie (AL20) in de showrooms. Deze is onthuld in 2015, dus hoog tijd voor een opfrisbeurt. In visueel opzicht is de auto strakgetrokken met iets andere bumpers, chroomstrips en lampen aan zowel de voor- als achterkant. Het is nog altijd een ‘love it or hate it‘-design. Als je voorheen geen fan was, dan ben je dat nu ook niet. Wel is het een van de meer origineel vormgegeven auto’s in zijn klasse. Dat is opmerkelijk te noemen, want de eerste twee generaties van de Lexus RX waren juist erg anoniem.

Lexus is erg trots op de nieuwe koplampen. Volgens de Japanners is de nieuwe RX de eerste auto met een automatisch grootlichtsysteem van het type ‘BladeScan AHS’, waarbij het laatste staat voor Adaptive High-beam System. Het is een ingenieus systeem waarbij LED-licht schijnt op twee bladvormige spiegels die op hoge snelheid ronddraaien. Via die spiegels komt het in de lens, die het licht projecteert op de weg. Laten we vooral even de voordelen benoemen: voetgangers en verkeersborden kunnen eerder worden opgemerkt, terwijl tegenliggers juist minder last ervan hebben.

De bestseller van Lexus moet ook beter rijden dan voorheen. De stijfheid van de carrosserie werd verhoogd dankzij Laser Screw Welding, spotlassen en nog krachtigere lijm. Ook is het onderstel grondig herzien dankzij nieuwe schokdempers. Deze zijn voorzien van het zogenaamde FCD, wat staat voor Friction Control Device. Dit systeem filtert de hoogfrequente trillingen eruit waardoor de inzittenden een hoger niveau van comfort ervaren. Tevens zijn de dempers ervoor verantwoordelijk dat de hoge crossover nauwelijks overhelt. Verder is de Lexus RX voorzien van ACA: Active Cornering Assist. Hoe het precies werkt, wordt niet gemeld, maar het moet volgens Lexus onderstuur tegen gaan.

Ook in het interieur werd het en en ander strak getrokken, waaronder het infotainment systeem. Vanaf nu is de bediening beter en kun je Android Auto of Apple CarPlay gebruiken. Wereldwijd is de Lexus RX er in drie uitvoeringen: RX200t, RX350 en RX450h. De eerste twee krijgen wij in Nederland niet, alleen de V6 hybride-uitvoering is bij ons te verkrijgen.