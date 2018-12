De Fiat Panda is zeldzaam onveilig

FCA zit letterlijk in de hoek waar de klappen vallen.

Het is weer de tijd van de maand. De tijd dat de NCAP het weer op de heupen krijgt en een lading nieuwe auto’s met hoge snelheid tegen een muur parkeert. De EuroNCAP is een onafhankelijk instituut dat de veiligheid van auto’s vast stelt. Een fabrikant kan wel zeggen dat de auto erg veilig is, maar de EuroNCAP bepaalt zelf in welke mate. Ditmaal ging het om 9 nieuwe auto’s waaronder de nieuwe Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, BMW X5, Audi Q3 en de Volvo S60 en V60. Je mag vijf keer raden hoeveel sterren die auto’s gehaald hebben. Inderdaad, alle zeven hebben ze de maximale score behaald van 5 sterren.

Er waren twee auto’s die erg slecht scoorden. De eerste is de Jeep Wrangler. Volgens de organisatie komt dat voornamelijk door het ontbreken van actieve én passieve veiligheidssystemen. De Jeep Wrangler is nog een vrij moderne auto, maar mist veel van dit soort voorzieningen. De Wrangler heeft alleen een waarschuwingssysteem voor als je je gordel niet om hebt en een zelf instelbare snelheidsbegrenzer. Dat kan beter volgens EuroNCAP. Wie tussen de zinnen leest, begrijpt dat je in principe best kunt crashen met een Wrangler. Er zitten voornamelijk te weinig spulletjes op om te voorkomen dat de crash plaatsvindt.

De laatste auto komt óók van FCA en is scoort nog slechter. Het is de tweede auto ooit die een score haalde van precies nul (0) sterren. De andere auto die dat haalde was de Fiat Punto, die inmiddels uit productie genomen is. De enige assisterende veiligheidsfeature is een gordel waarschuwingssysteem. De EuroNCAP vindt het zeer teleurstellend dat een gloednieuwe auto verkocht wordt zonder autonome remassistent of lane assist. Volgens het veiligheidsinstituut wordt het hoog dat FCA zijn standaarden betreft veiligheid gaat verhogen. Ook hierbij is de score van 0 sterren een indicatie hoe veilig auto’s geworden zijn. Toen de EuroNCAP net begon, was het veel erger gesteld. Zie hier een voorvader van de Panda, de Fiat Seicento tegen een muur. Daar waren je gewrichten nog onderdeel van de crashconstructie. Dan vallen die nul sterren van de Panda nog wel mee.