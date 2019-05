Deze Miura is beter dan nieuw dankzij Lamborghini

Precies wat je wil met een oneindig budget.

Er zijn weinig supercars die meer tot de verbeelding spreken als de Lamborghini Miura. Het was destijds een van de eerste supercars waarbij de motor in het midden werd gepositioneerd.

Het is dus logisch dat er diverse instanties zijn die deze auto zo goed mogelijk willen preserveren. Sterker nog, dit zijn auto’s waar niemand dagelijks mee rijdt. Ondanks dat de eigenaren er uiteraard erg zuinig op zijn, is de ene Miura niet zo mooi als de andere.

Vroeger kon je jezelf (laten) aanmelden voor het onvolprezen programma ‘De Grote Beurt’ om je auto weer in nieuwstaat te krijgen. Maar ja, aangezien de inmiddels 48-jarige Jorrinde Moll een luxe leven leidt in Dubai, moeten de arme Miura-eigenaren elders kijken. Gelukkig heeft Lamborghini hun eigen ‘Polo Storico‘ divisie, zoals in het geval van deze blauwe Miura. Het is een P400S, die aanvankelijk van de zanger Antonio Ciacci (beter bekend als Little Tony) is geweest. De zanger nam de Miura in ontvangst op 2 maart in 1971. Tegenwoordig is de auto eigendom van een Italiaanse verzamelaar. Heel bijzonder aan deze Miura P400S is de kleur: Mexico blauw.

Dankzij de Polo Storico-divisie van Lamborghini is de Miura weer helemaal in nieuwstaat. Dat ging verder dan wt poetsen en het wisselen van de filters en bougies. Alle versleten of zichtbaar gebruikte onderdelen werden teruggebracht naar nieuwstaat. Daarbij kijken ze bij Polo Storico hoe Lamborghini het in die tijd deed, om exact hetzelfde te doen. Je kan er dus vanuit gaan dat de auto nu helemaal authentiek is. Uiteraard is de puntgave Miura te bezichtigen op het Concorso d’Eleganza bij Villa d’Este.

Niet iedereen is fan van dit soort ingrijpende restauratieprojecten, de auto’s zien er bijna beter uit dan nieuwe. Soms kan het juist mooi zijn dat zo’n auto een beetje verweerd en er ‘geleefd’ uitziet. Aan de andere kant: de foto’s zijn schitterend. Lamborghini is overigens niet de enige met een dergelijke restauratie divisie, zo heeft concurrent Ferrari de ‘Classische’-afdeling.