Deze nauwelijks ingereden cabrio kost slechts 12 mille

Dit is het koopje van vandaag.

Wie op dit moment door de Mitsubishi-dealer slentert, zal niet al te vrolijk worden. Althans, als je liefhebber bent van de wat leukere automobiel. Op dit moment kun je er terecht voor de kleine Space Star en drie crossovers: de ASX, Outlander en Eclipse Cross. Dat is alles. Wat dat betreft is het merk dat als slogan ‘De Gestaalde Perfectie’ hanteerde, behoorlijk afgegleden. Want ook in Japan en de Verenigde Staten is het merk slechts een schim van wat het ooit was.

We hoeven niet eens zo heel ver terug in de tijd te gaan. Neem 2007 bijvoorbeeld. Toen bouwde het merk nog van alles: allerlei sedans, terreinauto’s (Pajero), compacte hatchbacks (Colt) en natuurlijk de Lancer Evolution. Een andere leuke auto van Mitsubishi uit die tijd was de Eclipse. Deze auto was sinds 2005 bezig aan zijn vierde generatie. Naar keuze kon je deze auto bestellen als Coupé en een cabriolet, Spyder genaamd. De Spyder was er in twee uitvoeringen: de GS Sport Spyder met een 2.4 viercilinder en 162 pk. Leuk, maar je wilde de GT Spyder, die kreeg namelijk een 24-kleps V6 met 263 pk mee.

Die laatste is ook de motor die we aantreffen in het onderwerp van dit artikel. Het is een groene Eclipse GT Spyder uit 2007. Zo op de foto’s ziet de auto er nog erg strak uit. Dat blijkt ook wel uit de kilometerstand, die bedraagt namelijk 19.876 km! Het interieur van deze potente voorwielaandrijver is nogal Amerikaans, maar als je de bekleding opnieuw laat bekleden met leer kun je de ambiance behoorlijk verhogen. De vraagprijs van deze funmobiel is slechts 12.800 euro. Doen? Of toch liever een van de alternatieven die @CasperH en @Wouter benoemen in dit advies?