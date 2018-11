Autoblog advies: Porsche 928 opvolger voor 35k

Een gave zoektocht met leuke uitdagingen. Kom maar op!

Soms heb je al zolang een ‘auto voor erbij’ dat je niet eens doorhebt dat je diverse waardedalingen én stijgingen mee aan het maken bent. Het overkwam Wesley. 20 jaar geleden kocht hij als hobby-auto een Porsche 928 S4. Niet zo maar eentje, maar een puntgaaf handgeschakeld exemplaar met onder andere het sportstuurwiel, de sportstoelen en een sportonderstel. Toen hij de auto kocht, hield hij er rekening mee dat de auto nog enigszins zou afschrijven. Dat gebeurde ook. Het kon hem eigenlijk niet interesseren, want hij had lol met de auto. De jaren vlogen voorbij en op duur onderhoud na, waren er weinig zorgen. De 928 bleek een uitstekend gebouwde auto. Omdat het de tweede auto is, worden er niet zoveel kilometers meegemaakt. In de tussentijd veranderden er wel een paar dingen…

Ein-de-lijk kreeg de 928 de erkenning die de auto absoluut verdiende. Was in 2000 een luxer afgestelde 928 met automaat in trek, het zijn nu juist de sportieve varianten die de voorkeur genieten. Ondanks dat Wesley meer dan tevreden is met zijn 928 S4, kijkt hij wel een beetje rond. Hij kan de auto nu met gemak met winst verkopen. Zo vond hij al twee keer een briefje onder zijn voorruit met een telefoonnummer en een bedrag dat hoger was dan het aanschafbedrag.

Maar ja, wat doe je dan? Zijn er toffe GT’s of soortgelijke sportwagens te koop? Daarom vroeg hij ons om advies. Wesley heeft wel een idee wat hij wil: het moet een coupe zijn, geen cabrio, geen sedan of snelle stationwagon. Het moet een leuke en vooral originele auto zijn. Destijds kocht hij de 928 omdat het iets uniek was en daar heeft hij naar eigen zeggen altijd veel lol aan gehad. Een duidelijke no-go is een Duitse auto, of het moet echt iets bijzonders zijn. Een Wiesmann bijvoorbeeld, maar dat is waarschijnlijk te duur. Hij heeft geen zin om de zoveelste BMW, Mercedes of Audi te rijden. Tot nu was zijn auto zelfs op meetings vrij uniek en dat wil hij graag zo houden.

Wat te doen? De eisen en wensen van Wesley zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Porsche 928 S4 (daily een Mercedes) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 30.000 Jaarkilometrage: 7.500 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Opvolger voor de 928 Gezinssamenstelling: Met zijn drieën (niet relevant voor de auto) Voorkeursmerken /modellen: Amerikaans, iets bijzonders No-go modellen / merken: Het standaard Duitse spul

Wat mis je door de No-Go’s?

Heel erg veel en eigenlijk ook weer niet. De meeste auto’s uit Duitsland zijn van het kaliber been there, done that. Ze hebben absoluut hun kwaliteiten, maar het meeste is wel bekend. Je zou nog door kunnen sparen kijken voor een vroege Audi R8. Dan heb je een bijzondere aluminium sportwagen met V8, maar helaas ook met veel kilometers en de R-Tronic transmissie. Bij BMW is er veel meer keuze. Een M3 van de E36-, E46- of E90 generatie is binnen bereik. Niet de meest originele keuzes, wel erg goede. Maar het blijven snelle versies van een normale middenklasser. Voor 35.000 komen de eerste M6‘en tevoorschijn en die auto’s zijn verre van perfect, maar je hebt wel een zeer bijzonder uiterlijk met die epische tiencilinder. Nu een foute auto, maar over 15 jaar een geheide klassieker, net als de 928 destijds eigenlijk… Bij Mercedes-Benz is er een enorme reeks aan CL en CLK modellen met dikke acht- of zelfs twaalfcilinder motoren. De meesten zijn wel afgestemd op maximaal comfort in plaats van beleving. Dan blijft als laatste Porsche over. Een 911 van de 996-generatie is nu nog het lelijke eendje van de 911-familie, maar begint langzamerhand wat meer erkenning te krijgen. Een betere optie is misschien nog wel de Cayman S (987), ook een beetje een miskende Porsche.

TVR Cerbera 4.2

€ 34.800

2000

95.000 km

TVR’s staan bekend als waanzinnig onbetrouwbaar. Gek genoeg zijn er in Nederland best veel exemplaren te vinden. De meeste hebben er behoorlijk wat kilometers op zitten. Niet in de regio van 3 ton ofzo, maar er zijn veel TVR’s die een kleine ton hebben gelopen. Dat is op zich wel begrijpelijk, want het zijn geweldige rijdersauto’s. De Cerbera is voor een TVR zelfs behoorlijk praktisch, met een kleine ‘achterbank’. Zie het meer als aflegruimte voor spullen dan een plaats om twee personen te vervoeren. Net zoals bij de 928 dus. De TVR is veel sneller dan het meeste uit het rijtje en ook het meest spectaculair. Of de auto nog gaat stijgen in waarde is nog maar de vraag. TVR’s zijn minder bekend dan Porsches en er is gewoon minder vraag naar. Het is vooral een auto die je voor jezelf moet willen. Wil je een jongere variant dan zit het stuur aan de rechterkant, af en toe komen er oudere Cerbera’s voorbij met het stuur aan de goede kant voor deze prijs.

Maserati 3200 GT Assetto Corsa

€ 29.750

2003

55.000 km

Bij deze Maserati is dat anders. Precies deze uitvoering is namelijk best een significante. De 3200 GT staat voor de wedergeboorte van het merk Maserati. De 2+2 coupé was een hele grote stap in de goede richting voor het merk met de drietand. Het karakter van de auto hinkte te veel op twee gedachten. Aan de ene kant was het een comfortabele cruiser, aan de andere kant een sportwagen. Bij de Assetto Corsa is er duidelijk gekozen voor een sportievere setup. Uiteindelijk zou deze ook zijn weg vinden naar de Maserati Coupé. Je hebt nog wel de Maserati motor, dus een 3.2 V8 met twee turbo’s, goed voor 371 pk. De laatste Maserati met Maserati motoren, want daarna maakte Maserati gebruik van Ferrari blokken. In het budget is een goede Coupé overigens ook redelijk te vinden, mocht je niet van koppel houden.

Chevrolet Corvette Z51 Victory Edition (C6)

€ 32.995

2007

65.000 km

In het bedrag kun je ook op zoek naar een goede Corvette van de zesde generatie, de C6. Vanaf deze generatie werden de Corvettes echt een goed alternatief voor de gevestigde orde. Het Z51 pakket zorgt voor een betere wegligging, remmen en stuurgedrag. Origineel Nederlandse exemplaren hebben standaard het Z51 pakket, maar er zijn importauto’s die het niet hebben. Goed op letten dus! Er waren ook diverse Special Editions van de Corvette C6, zoals de Competition Edition of Victory Edition. Die twee zijn in het budget te vinden, maar dan houd je niet veel geld over. Over het algemeen zijn dat soort exemplaren over een jaar of 20 wel een stuk meer waard. Qua rijden is de auto vrij ondergewaardeerd. Die V8 is geweldig. Zowel qua koppel, vermogen en geluid stelt ‘ie niet teleur.

Dodge Challenger SRT-8 (LC)

€ 33.750

2008

75.000 km

Als je helemaal de Amerikaanse toer op wilt, kun je ook kiezen voor een retro-style muscle car. Je hebt in het budget drie keuzes: de Mustang, de Camaro en de Challenger. De Mustang is het meest origineel en komt het meeste voor. De Camaro is het best sturende alternatief. De Challenger is eigenlijk het meest hopeloos, maar gewoonweg het gaafste om te zien. Het is alleen absoluut geen GT. De verfijning valt tegen en ondanks dat alles aanwezig is, voelt de auto niet luxe aan. Het is wel een machtig apparaat met voldoende tuningsmogelijkheden. De Challenger SRT-8 is zo’n auto die alleen maar beter wordt van tuning. Met name vanuit de VS kun je fantastische onderdelen over laten vliegen, maar ook Duitse tuners als GeigerCars hebben smakelijke upgrades.

Jaguar XKR-S (X150)

€ 35.000

2008

115.000 km

Aanvankelijk waren we op zoek naar een reguliere XKR. Er is namelijk een behoorlijk ruime keuze uit verschillende modellen. Dat betreft dan de generatie van 2005 tot 2008, dus met de 4.2 liter V8 met 420 pk. De XKR is geheel van aluminium en redelijk licht, dus qua voorwaartse drang zit het wel goed. De XKR-S is een speciale uitvoering waarbij het uiterlijk net even wat heftiger is gemaakt. Zoals gewoonlijk kan een Jaguar dat érg goed hebben en wordt deze auto naar verloop van tijd alleen maar mooier. De XKR-S heeft geen pk’tje meer dan de standaard XKR, maar je hebt wel grotere remmen (met zes zuigers), een strakker onderstel (10 mm verlaagd) en een veel luxer interieur met Bowers & Wilkins stereo. Kortom, de XKR zoals die het eigenlijk had moeten zijn. Mocht je de kilometerstand te gortig vinden, dan kun je voor 35 mille ook voldoende reguliere XKR versies vinden. Die gaan net zo hard.

Nissan 370Z (Z34)

€ 29.000

2009

70.000 km

Of de 370Z een collectors item gaat worden is nog maar de vraag. Het is wel een van de laatste auto’s in zijn soort. Net als de Porsche 928 heeft de Nissan 370Z een atmosferische motor met meer dan 300 pk, achterwielaandrijving en een handbak. In vergelijking met de Porsche is de Nissan eenvoudiger te bedienen, maar qua karakter komen ze gek genoeg behoorlijk overheen. Ook qua design is het nog steeds een originele auto, ondanks het feit dat de 370Z al weer een paar jaartjes meegaat. Vanaf 25 mille vind je ze al op het web en voor 30 mille heb je echt een keurig exemplaar. Ondanks dat de standaarduitvoering prima is, kun je enorm veel onderdelen ervoor vinden. Of ietsjes doorsparen en gaan voor een van de eerst R35 GT-R’s…

YOLO: Aston Martin DB7 Vantage

€ 35.000

2001

115.000 km

Soms zijn auto’s absoluut niet perfect en is er van alles op aan te merken. En toch wordt je er hopeloos verliefd op en maakt het je niets uit. De Aston Martin DB7 Vantage is zo’n auto. Natuurlijk, er zitten Ford knopjes in en er zijn wat afwerkingsmissers. Het dak is te laag en de stoelen zijn te hoog, bijvoorbeeld. Maar dankzij dat lage dak is het wel een van de mooiste auto’s die de afgelopen 30 jaar zijn gebouwd. Zelden was een motorkap fraaier. Daaronder vind je een 6.0 V12 met maar liefst 420 pk en 560 Nm. Het is niet eens zozeer die cijfers, dan wel de manier hoe ze ter wereld worden gebracht. De wortels van de V12 zijn eenvoudig (twee Mondeo V6 blokken aan elkaar), maar het geluid is glorieus en hemels. Het onderhoud kan vrij prijzig zijn (understatement), maar dat vergeef je de V12 onmiddellijk. Luister er alleen naar!

