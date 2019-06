Waarom de voorruit op deze 993 Speedster 60 mille kost

Jazeker, voor de vooruit alleen al ben je dat kwijt!

Porsche heeft in het verleden diverse opties gehad als je open wilt rijden. Denk aan de Cabrio, Convertible D (356A), Targa, Spyder en natuurlijk de Speedster.

Die laatste spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Ja, het is een open variant van de 356 en 911, maar eentje die niet is gericht top relaxed cruisen. Nee, in een Speedster is het juist ongefilterd rijden waarom het gaat. Onlangs is de 991 Speedster onthuld en ook in het verleden waren er 911 Speedsters, zoals de 911 Speedster (964) de 911 Speedster op basis van de 996.

De 911-generatie daartussen bleef verstoken van een Speedster-derivaat. Er waren een handvol exemplaren voor Ferdinand Alexander Porsche en komediant Jerry Seinfeld. Die eerste was een cadeau voor Porsche in 1995, Jerry Seinfeld kreeg zijn exemplaar in 1998. Wat als je graag een 993 Speedster wenst, maar geen Porsche of Seinfeld heet? Dan moet je hopen dat je John Sarkisyan heet en heel erg handig bent. Hij bouwde namelijk een 993 Cabriolet om tot Speedster. Dat is op zich een logische keuze, daar Porsche zelf ook de 911 Cabriolet als uitgangspunt nam.

Het resultaat is zeer geslaagd te noemen. De karamel-kleurige lederen bekleding lijkt niet van Porsche Exclusive af te komen, alhoewel er een Porsche-logo op een van de opbergvakjes gestanst is. De houten versnellingspookknop is geweldig. Eigenlijk plaatsen we alleen een groot vraagteken bij het stuurwiel, dat uit de Roemeense AutoStyle gids Editie ’95 lijkt te komen. Ook qua uiterlijk is deze ‘Speedster’ iets afwijkend. Die verlaging staat ‘m wonderbaarlijk goed en zelfs de velgen zijn best aardig. Wellicht dat de banden met het opschrift en striping iets te veel van het goede zijn, maar waarschijnlijk is dat iets wat de sponsor graag wilde.

En hopelijk had John Sarkisyan een sponsor, want het ombouwproject was zeer prijzig. Natuurlijk was er een donor 993 Cabriolet nodig. Maar het lastigste onderdeel was de voorruit. Deze is van Porsche zelf en specifiek bedoeld voor de extreem zeldzame 993 Speedster. De voorruit koste namelijk bijna 44.000 euro! Om de voorruit passend te krijgen, was Sarkisyan nog eens een kleine 17 mille in Euros kwijt aan arbeidsuren. Maar eerlijk is eerlijk, het resultaat is erg fraai en bijzonder gaaf.

Fotocredit: Hoonigan.

