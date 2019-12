Ierland wil vanaf 2030 de verbrandingsmotor verbieden

Het is menens in het land van U2, Enya en Guinness. Het is nu meer dan een intentie.





Op dit moment zitten we op de vooravond van een nieuwe ‘revolutie’. Nieuwe aandrijflijnen staan klaar om het over te nemen van de traditionele verbrandingsmotor. Ondanks de vele voordelen heeft de verbrandingsmotor een groot nadeel in de vorm van uitstoot. Nu is het een beetje afwachten: fabrikanten wachten graag totdat het echt niet anders kan. Auto’s met verbrandingsmotor zijn véél goedkoper te ontwikkelen en te maken.

Met elektrische auto’s heb je die zekerheid veel minder. Kijk maar naar General Motors. Dan maken ze eindelijk auto’s als de Bolt EV, gaat Donald Trump even 85 klimaatmaatregelen terugdraaien voor economisch gewin en verkopen de EV’s aanzienlijk minder goed. De invloed van de overheid is dus erg groot, zoals wij ook in ons land kunnen merken. Zonder de financiële prikkels reden we niet massaal Outlanders en Model 3’s.

Ierland

In Ierland pakken ze het wat rigoreuzer aan. Het Ierse kabinet is op dit moment namelijk bezig om een wet aan te nemen om de auto met verbrandingsmotor de das om te doen, zo meldt het het Ierse RTE. De wet wordt over begin volgend jaar ingediend, over een paar weken dus.

2030

Het is de bedoeling dat in 2030 er géén nieuwe auto’s meer verkocht mogen worden met een benzine– of dieselmotor. Alle reeds verkochte auto’s mogen overigens gewoon blijven rijden. In de tussenliggende tien jaar wil de Ierse overheid het gehele traject zo soepel mogelijk laten verlopen. Dus er wordt nu al zwaar ingezet op laadinfrastructuur voor de EV’s, want het is de bedoeling dat alvorens de wet ingaat, er al 1.000.000 elektrische auto’s rondrijden in Ierland.

Andere landen

Er zijn meerdere landen die proberen de verbrandingsmotor te weren. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk houdt men vooralsnog 2040 aan. Zweden mikt ook op 2030 en in Noorwegen moet het in 2025 al zo ver zijn. De EU zelf mikt op 2030. Met name in België is dus werk aan de winkel.