Dit is de stand na de GP van Oostenrijk 2019

We nemen het raceweekend nog een keer uitgebreid met jullie door. Wie staat waar? Je leest het hier. Op Autoblog.

Het is een tijd geleden, maar man wat hebben we weer een ouderwets lekkere Formule 1 race voorgeschoteld gekregen. De GP van Frankrijk was op zijn zachtst gezegd slaapverwekkend, maar in Oostenrijk kon die aanname gelukkig weer in de prullenbak. Ondanks dat het qua tijd de kortste race van het seizoen was (1:22:01.822), mogen er hier wel meer van komen.

Deze vier dingen hebben we kunnen leren van de GP van Oostenrijk:

1. De manier waarop de gridstraffen worden toegepast is zeer onduidelijk.

Dat er gridstraffen zijn, is op zich niet vreemd. Formule 1 is ook een technische sport. Om te voorkomen dat er te veel gewisseld gaat worden qua onderdelen, worden er gridstraffen toegekend. Ook als er overtredingen zijn begaan, is er een kans dat een gridstraf wordt toegekend. De manier waarop deze geïmplementeerd worden, is echter zeer verwarrend. Er zit ongetwijfeld logica achter, maar voor de toeschouwer is het niet duidelijk.

2. De wedstrijdleiding hield het lang spannend

Wat. Duurde. Het. Lang. Iets voor klokslag acht waren de hoge heren van de FIA eruit. Volgens de wedstrijdleiding was het een race incident. Er werden geen verdere acties ondernomen. Wel moeten we een minuscuul slagje om de arm houden. Beide partijen (de werkgevers van zowel Verstappen als Leclerc) hebben de mogelijkheid in beroep te gaan en de beslissing aan te vechten. Daarvoor moet dan wel nieuw bewijs worden aangetoond. Na de move (en straf) van Vettel ging Ferrari in beroep. Het bewijs dat ze toen meenamen, waren beelden van SkyTV, wat de FIA niet als nieuw opvatte.

3. Jos Verstappen kon verschrikkelijk goed starten

Dankzij alle tumult tijdens en na de race vergeten we het bijna, maar wat kon Verstappen Senior toch goed starten. Ook al moest Ons Jos starten vanaf een uitzichtloze positie, dan nog wist hij in één ronde veel goed te maken. Verstappen Junior kende vandaag een ongelukkige start. Hij viel direct een aantal plaatsen terug. Nu zijn de situaties niet vergelijkbaar, Max Verstappen start veelal vrij ver vooraan het veld en zijn auto heeft vaak minder vermogen, alhoewel hij in Frankrijk wél goed van zijn plek kwam. Uiteindelijk maakte het niet uit, maar de slechte start was zeer opvallend.

4. Mercedes was hopeloos uit vorm

Geen enkel moment dit weekend maakte Mercedes de soevereine indruk van de rest van het seizoen. Voorafgaand aan de race was Ferrari duidelijk beter in vorm. In de race hadden ze het heel erg zwaar. Is dit een voorbode voor de rest van het seizoen? Nee, waarschijnlijk niet. Mercedes heeft het op de Red Bull Ring altijd lastig. Het is wel tekenend hoe Hamilton in no-man’s-land rondreed en hoe gemakkelijk Bottas zijn positie opgaf. Volgens Nederlandse analisten was dat ingecalculeerd, maar het gezicht van Toto Wolff leek dat tegen te spreken.

Hebben wij de race goed voorspeld?

Nee. Natuurlijk niet. Alleen de raszuivere Max-fans zagen deze aankomen. @CasperH had wel in de smiezen dat Bottas en Leclerc op het podium zouden snuffelen. @Wouter had alleen Bottas op het podium goed voorspeld. McLaren snuffelde niet aan Red Bull, althans: niet die van Verstappen. Sainz reed ondanks dat hij bijna helemaal achteraan starte een ijzersterke race, waarin hij in de punten viel.

Rijderskampioenschap

Lewis Hamilton heeft een keer een mindere race gehad. Kan gebeuren. Dat was vorige keer ook zo in Oostenrijk. Voor Mercedes verandert er voorlopig niet heel erg veel. Beide coureurs staan nog fier bovenaan. Met name Hamilton heeft een ruime marge waardoor er nog geen sprake is van spanning die terugkomt. Wel zijn er paar andere mutaties. Verstappen stijgt weer een plaatsje naar de derde positie, maar Vettel zit dicht achter hem. Opvallend is dat Giovinazzi zijn eerste punt binnen heeft. Hij kan goed kwalificeren, maar heeft nu eindelijk dat felbegeerde punt aan het einde van een race binnen.

De stand in het rijderskampioenschap na de Grand Prix van Oostenrijk 2019 is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Ondanks de matige prestaties naar Mercedes-maatstaven, hebben Toto Wolff en de zijnen alsnog de nodige punten binnengehaald. Het verschil is nog enorm groot. Tussen Ferrari en Red Bull wordt het voorlopig ook niet echt spannend. Het is namelijk Verstappen die de punten binnenhaalt voor Red Bull. McLaren verstevigt zijn positie overduidelijk als best of the rest, zeker omdat Renault het (wederom) liet afweten deze race. Dankzij een dubbele puntenfinish passeert Alfa Romeo Racing Point. Onderaan verandert er weinig. Williams bungelt alsnog onderaan.

De stand in het Constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Oostenrijk 2019 is als volgt:

Kwalificatieduel

Geen hele grote verrassingen in de kwalificatieduels. Er zijn twee coureurs (Perez, Russell) die hun teammaten (Stroll, Kubica) in de tas hebben. Hulkenberg, Albon en Leclerc krabbelen een beetje terug ten opzichte van hun teammaat. Wel is duidelijk dat bijna elk team echt een nummer 1 coureur heeft qua kwalificaties. Alleen bij Toro Rosso weten de eerder genoemde Albon en Kvyat elkaar redelijk in evenwicht te houden.

De uitslag van het kwalificatieduel is na de GP van Oostenrijk 2019 als volgt:

Snelste raceronde

Oostenrijk lijkt zijn eigen wetten te kennen. Sebastian Vettel ging 20 ronden voor de finish naar binnen voor een setje splinternieuwe soft-banden. Normaliter zou je zeggen dat hij dan de snelste ronde binnen ging hengelen. Daar leek het aanvankelijk ook op, maar terwijl hij werd opgehouden door verkeer en toch nog een beetje zijn banden moest sparen, pakte Verstappen de snelste ronde voor het eerst dit jaar. Op oude harde-banden. Zeer indrukwekkend.

De tussenstand tot de GP van Oostenrijk ziet er als volgt uit:

Driver of the day

Wellicht kun je het moment herinneren dat Voetbal International de Televizierring won. Of dat Gijp de NS Publieksprijs won. En Kieft. En de wereld volgens Gijp. Een hondstrouwe achterban van het voetbalpraatprogramma dat alle antwoorden op alle wereldproblemen kent, stemde massaal. Dat lijkt in dit geval ook aan de hand, want niemand minder dan Robert Kubica heeft de prijs binnengehaald. Een fraaie geste voor een coureur die het na zijn comeback bijzonder lastig heeft. Wel houden we een kleine slag om de arm (no pun intended), daar de complete uitslag (de top 5) nog niet is gecorrespondeerd door Formule 1-organisatie.

Deze races zijn al verreden

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

Deze races staan nog op de agenda

12 juli: GP van Groot-Brittannië

28 juli: GP van Duitsland

4 augustus: GP van Hongarije

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters op de GP van Groot-Brittanië 2019 worden verreden op vrijdag 12 juli om 11:00.