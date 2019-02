Tesla Model 3 is óók beter dan de huidige BMW M3

Goed, of slecht nieuws?

Het mag duidelijk zijn dat Tesla met zijn kleinste auto, de Model 3, een puik apparaat heeft neergezet. Vriend en vijand bejubelen hem alsof hij eigenhandig voor een totale revolutie heeft gezorgd. Hoewel wij daar spoedig ons eigen zegje over kunnen doen, moeten we voorlopig nog even afgaan op de mening van anderen.

Hiervoor zullen we een kleine throwback doen naar de eerste dagen van januari, 2018. Destijds kwam het nieuws naar buiten dat de Model 3, toen nog een auto die door relatief weinig mensen was bestuurd, zou rijden als een BMW E46 M3. Een claim van dit formaat kan makkelijk worden gemaakt, maar of men het ook daadwerkelijk zal geloven, dat is een totaal andere kwestie. Gelukkig was de boodschapper een betrouwbare bron, namelijk een oud-testrijder die jarenlang voor het Beierse merk werkte.

Dankzij zijn formaat en speelse rij-eigenschappen is een vergelijking tussen de Model 3 en M3 sowieso snel gemaakt. Toch is het weinig indrukwekkend als blijkt dat een futuristische auto als de Model 3 hetzelfde stuurt als een auto die twintig jaar geleden als “de standaard” werd gezien. Het Amerikaanse EuroSport Tuning vond het daarom hoog tijd dat de Model 3, en dan in het specifiek het AWD Performance-model, naast de huidige M3 werd gelegd. En wat blijkt, de Tesla staat nog behoorlijk zijn mannetje.

Op aanvraag van het Amerikaanse bedrijf maakte een marketingbureau een fraai plaatje waarin de belangrijkste gegevens van beide auto’s worden vergeleken. Met name de acceleratiecijfers liggen in het voordeel van de EV, al mag dit natuurlijk geen verrassing meer zijn. Waar de Model 3 dankzij zijn direct beschikbare volledige vermogen in ongeveer 3,5 seconden naar de 100 km/u trekt, is de 431 pk sterke M3 ruim een halve seconde trager. Op de kwartmijl wint de M3 al weer het nodige terrein: hier is het verschil nog maar 0,2 seconde. De nieuwe BMW M3, die over niet al te lange tijd zijn debuut zal maken, brengt hier mogelijk verandering in.

Hét nadeel voor de Model 3 Performance is zijn gewicht. Door de grote hoeveelheid batterijen onderin de auto weegt hij ruim 200 kg zwaarder dan de BMW – die met zijn ruim 1.600 kg overigens ook geen lichtgewicht genoemd mag worden. Toch zullen deze niet-aanwezige grammen de krachtige 3 Serie met name op het circuit een voordeel geven. Daarbij is de Model 3 geen geweldige circuittijger, daar oververhitting van de accu’s absoluut iets is om rekening mee te houden. Tenslotte mag de prijs in de Verenigde Staten vergelijkbaar zijn, in Nederland valt dat nog vies tegen. De BMW is tienduizenden euro’s duurder. (KLIK voor groot)