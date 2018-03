Deze Supra met 745 pk kost evenveel als een basis-Avensis

Dus waar ga jij voor?

Er zijn weinig auto’s waar ondergetekende zo naar uitkijkt als naar de nieuwe Toyota Supra. Toyota doet het niet vaak, een sportwagen bouwen, maar als ze het doen zijn het vaak fantastische auto’s. Denk aan auto’s als de Celica GT-Four, de Corolla AE86, de GT86, MR2 en natuurlijk de Supra. De Supra begon zijn carrière als grote en luxe variant van de Celica, maar groeide uit tot een eigen model. Met name de laatste generatie (JZA80) is een bijzonder geslaagde auto.

Zonder er te diep op in te gaan (dan kunnen we er nog een special van maken) een paar feitjes: de Supra kwam in een paar verschillende smaakjes. Zo is er een uitvoering met de zes-in-lijn zónder turbo (2JZ-GE) onder de kap. Deze was er met een handgeschakelde vijfbak of een A340E-automaat met vier verzetten. Mocht je de auto erg mooi vinden en een Supra willen om comfortabel te kunnen cruisen: dan is dit een uitstekende keuze. Mocht je tuningsplannen hebben, dan moet je verder kijken naar een Supra Twin Turbo met de legendarische 2JZ-GTE motor. Ook bij deze kun je kiezen uit een viertraps automaat, maar je wil eigenlijk de V16X-zesbak van Getrag. In Japan leverde deze combinatie 276 pk op, in Nederland kreeg je zelfs 330 pk. De Supra stond tot 1996 gewoon tussen de Corolla’s, Starlets en Carina’s.

Dat benoemen we expres even, want het exemplaar dat we op de foto’s zien is geen originele Euro-spec Supra, maar een JDM (Japanese Domestic Market). Uiteraard is ook deze Supra totaal niet standaard meer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Ferrari of iets dergelijks is dat bij een Japanse sportwagen geen heiligschennis. De reserves die deze motoren hebben is dermate hoog dat, mits je het goed laat uitvoeren, 1.000 pk (of meer) tot de mogelijkheden behoort. Dat is in dit geval niet zo, deze Supra heeft namelijk 745 pk onder de kap. Precies een goed aantal: de meeste sportwagens blijf je wel voor en de motor kan dan nog relatief dociel zijn. Relatief natuurlijk, want de Twin Turbo is vervangen door een Single Turbo setup. Volgens de adverteerder is er nog veel meer aan gedaan:

Factory options:

– Electric powered windows

– Electric powered mirrors

– Leather interior

– Heated seats

– Diff cooler Body:

– Stock UK body 202 black

– Plastic OEM side skirts

– OEM style GRP spats (also have the OEM plastic available)

– OEM 17″ UK spec wheels, flawless

– UK Glass headlights converted to LHD

– Facelift front indicators

– Rear tinted glass Chassis:

– V160 & Big diff with oil cooler (new mounts and bushes)

– RPS triple plate carbon clutch

– Meister R coilovers

– Fully poly bushed suspension arms, refinished in silver epoxy

– Fully poly bushed subframe

– New OEM diff mounts

– Fully undersealed in black schutz

– UK spec brakes Engine:

– Momentum carbon fibre spark plug cover

– ARP head studs

– BC 264 cams

– BC dual valve springs and retainers

– Fully rebuilt head inc. net OEM Toyota valve guides

– New OEM Toyota core plugs

– CP forged 86.5mm pistons

– Forged Eagle rods

– ARP2000 rod bolts

– King racing bearings

– HKS 1.8mm head gasket

– New OEM Toyota oil pump

– All new genuine Toyota seals and gaskets

– Gates timing belt

– New OEM tensior and bearing

– New OEM crank pulley

– New OEM idler pulley Turbo and fuel:

– Precision 6466 gen2 DBB .84 Vband turbo

– 6boost manifold

– Turbosmart 60mm wastegate

– 4AN braided oil feed line

– 12AN braided oil drain line

– Screamer pipe TVA – ID1000 top feed injectors

– Sytec FPR

– 8AN twin feed braided fuel lines from the tank

– 8AN single return line

– 2x Bosch 044 450LPH external fuel pumps

– 1x Walbro 450 in tank lift pump

– 1.5l swirl pot

– Goodridge fittings throughout Exhaust and intake:

– HKS superdragger catback

– Custom 3,5 inch stainless steel downpipe and centre sections

– 5 inch ramair intake filter

– Custom stainless/alloy intercooler piping

– 12AN braided cam breathers

– Whifbitz aluminum radiator

– Whifbitz 4 row FMIC

– AEM aquamist water/methanol injection

– GM intake air temp sensors Electronics and management:

– Link G4+ Xtreme standalone ECU

– Mapped by Richard Bradley @ Bradley Motorworks

– Greddy FATT Interior:

– Customized and LED backlit gauges

– All switches, controls are LED backlit

– UK cream leather interior and carpet

– Alpine headunit

– Alpine M450 amp

– Rockford fosgate component speakers

– Heated seats

– Control unit for aquamist mounted in armrest

– Custom mounted switches for anti-lag and launchcontrol in armrest

– Clifford alarm with 2 remotes The car makes 745bhp @2.2 bar on 97RON fuel

Anti-lag will run the full range of boost

Launch control @1.4 bar

Kortom, een Supra waar de nodige tijd in is gestoken. Dan nu de hamvraag: ga jij voor deze Supra voor 31.500 of een Avensis 1.6 VVT-I in de befaamde ‘Comfort’-trim (afbeelding onder)? Die kost 31.895 euro en dan heb je 132 pk, airco en wieldoppen tot je beschikking. Wel een potentieel dingetje is de fabrieksgarantie die de Supra moet ontberen. Maar volgens het internet is de Supra onverwoestbaar, dus maakt dat niet uit.

Met dank aan @tenaci voor de tip!