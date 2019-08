Dit zijn de 11 goedkoopste opbrengsten van RM Sotheby’s dit weekend

Natuurlijk is pochen met een McLaren leuk, maar hoe zit het aan de onderkant van de veiling?

Afgelopen weekend was het slotstuk van de Monterey Car Week. Tijdens Amerikaanse evenement was er een Concours d’Elegance, diverse primeurs van exclusieve automerken en natuurlijk de nodige veilingen.

Normaliter, als we kijken naar dit soort veilingen, kijken we vaak naar de duurste exemplaren. Nu hebben we al over de McLaren F1 van 20 miljoen geschreven, inclusief de gênant afgelopen veiling van de Porsche Typ 64. Voor nu richten we ons even op de onderkant van de veiling. Welke auto’s waren eigenlijk het goedkoopst? Dit is de top 11:

Porsche 914 2.0

Als er een model onder de 911 wordt geïntroduceerd, vinden de Porsche fans het geen echte Porsche. Want het is geen 911. Toch zijn het vaak wel redelijk grote successen. Denk aan de Boxster, 924 en natuurlijk deze 914. Dit is een van de fraaiere exemplaren. Het is een 914 2.0, die aanzienlijk krachtiger was dan de 1.7 en 1.8 modellen. Daarbij is het ook een later model (1974), dus voorzien van een prettiger schakelende transmissie. De babyblauwe lak ‘Olympic Blue’ maakt het geheel helemaal af. De 914 2.0 is verkocht voor 67.200 dollar.

Alfa Romeo Giulietta Ti

We weten dat de BMW 3 Serie een van de beste sportsedans in zijn soort is, maar ze waren zeker niet de eerste. Het was namelijk Alfa Romeo dat de blauwdruk maakte voor de ideale sportsedan waarmee je ook zakelijk voor de dag kon komen én met de familie op vakantie kon. Deze oude Giulietta uit uit 1959 is een zogenaamde ‘Ti’-uitvoering en is geïmporteerd uit Italië. In al die jaren is er slechts 35.000 km mee gereden. In Europa vind je deze exemplaren nog wel, maar in de Verenigde Staten zijn ze zeer zeldzaam, zeker in deze staat. Daardoor is de auto alsnog afgehamerd op 61.100 dollar.

Volkswagen Beetle Sedan

Ja, de Amerikanen noemen dit een ‘sedan’. Nu werd die naam te pas en te onpas gebruikt, net zoals tegenwoordig alles een coupé is. Nu zijn er enorm veel Kevers gebouwd, dus echt veel geld zullen ze nooit waard worden. Van alle Kevers is dit wel een bijzondere. Deze is namelijk eigendom geweest van Pete Lovely. Hij was een Amerikaanse zakenman en had onder andere een Volkswagen-dealer. Dankzij het geld dat hij daarmee vergaarde, heeft hij mee kunnen doen aan zijn ultieme droom: meedoen in een Formule 1 race. Hij is aan de start verschenen van 11 Grand Prix. Deze Kever uit 1977 is een van de laatste in zijn soort. De auto is perfect in conditie gehouden en heeft slechts 128 mijlen op de klok staan. De Kever is verkocht voor 61.600 dollar.

Crosley CD Super Station Wagon

Amerikanen en kleine auto’s is een slechte combinatie, zo heeft de geschiedenis ons geleerd. Het is toch een bepaalde discipline. Waar een originele Mini of Fiat Panda werkelijk briljant zijn, geldt dat niet voor de AMC Pacer en Ford Pinto. Het verhaal erachter is leuk, de auto’s waren drama. Enfin, er waren wel Amerikaanse autobouwers die kleine auto’s wilde maken. Een goed voorbeeld is Crosley, het merk van Powel Crosley Jr. Zijn visie was om een kleine, betaalbare auto te bouwen die voordelig was qua verbruik en eenvoudig te onderhouden. Helaas brak de Tweede Wereldoorlog uit, waardoor Crosley even een paar jaar moest wachten. Dit exemplaar is een stationwagon met 700cc motor en handgeschakelde versnellingsbak met drie (!) verzetten en voorzien van en Tommy Bahama Rum livery. Met daarop de tekst: Beach, Babes, Booze. Dat kon nog in 1951. De auto is verkocht voor 47.600 dollar.

Heel veel DB7’s

Je zou maar in de Verenigde Staten willen wonen en van je twaalfcilinder Aston Martin DB7 af moeten. Tijdens de veiling viel op dat er veel DB7’s aangeboden werden, niet alleen dat, ze gingen ook voor zeer lage prijzen eruit. En we hebben het niet over DB7’s met 4 ton op de klok, de meeste exemplaren kunnen nog jaren mee. Toch werden ze voor Mustang-geld geveild.

Van Links naar rechts, boven naar onder

Aston Martin DB7 Volante ‘LA Auto Show’: 39.200 dollar

Aston Martin DB7 GTA: 39.200 dollar

Aston Martin DB7 Volante Vantage Anniversary Edition: 50.400 dollar

Aston Martin DB7 GT: 53.200 dollar

Volkswagen Type 181 Thing

Dit is Volkswagens idee van ‘leuk’. Ergens werkt dat niet altijd. Net zoals je Duitse tante met kort-pittig kapsel ineens sexy en zwoel wil gaan doen. Alles wat een Citroen Mehari zo leuk en briljant maakt, gaat voor de Kubelwagen (een soort klassieke T-Roc Cabrio) niet op. Geweldige auto om met vier gehelmde Duitse vrienden diverse landen binnen te vallen, maar niet om voor de lol mee naar het strand te gaan. In technisch opzicht is het gewoon een Kever, overigens. In de Verenigde Staten kent deze auto een aardige fanschare, wat verklaart dat er voor dit exemplaar uit 1973 maar liefst 36.960 dollar is neergeteld. Eerlijk is eerlijk, het is wel het strakste exemplaar aan die kant van de oceaan.

Ford Mini GT 40 by SCAF

De op een na goedkoopste auto is eigenlijk geen auto. Zoals je kunt zien lijkt het op een GT40, maar is dat het net niet. Toch is het een bijzonder apparaat. Deze kleine is gebouwd Société de Construction des Automobiles Francis. Dat is een fabrikant c.q. atelier dat zich bezig houdt met kleine kinderauto’s. Van trapwagens tot gemotoriseerde auto’s. Allemaal bijzonder fraai en allemaal handgemaakt. Deze auto is helemaal gerestaureerd naar originele staat. De auto werd opgelapt voor de Little Big Mans race tijdens het Le Mans Classic, ook wel de 24 minuten van Le Mans genoemd. Er zit een een cilinder motor in met 3 pk, voldoende voor je kroost om je schenen aan diggelen te rijden. De kleine ‘speelgoed’-auto werd verkocht voor 26.400 dollar.

Aston Martin Virage Coupé

De goedkoopste auto die werd verkocht was wederom een Aston Martin. Ergens heeft het merk het wat lastiger dan Ferrari of Porsche om de waarde te behouden. Deze zwarte Virage Coupé komt uit 1993 en komt uit de periode dat Aston Martin uit een heel diep dal aan het klimmen was. Dit exemplaar is zeer fraai, doch spotgoedkoop. Vorig jaar is er nog voor 25.000 dollar aan onderhoud aan uitgegeven, dit jaar werd ‘ie op RM Sotheby’s verkocht voor de schrale prijs van 22.400 dollar.