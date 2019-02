Max heeft verschrikkelijke straf erop zitten

Que the Autoblog Boulevard tune!

Foreman versus Ali. Tyson versus Holyfield. Hari versus Verhoeven. Verstappen versus Ocon. Toegegeven, die laatste was een beetje als Darcy versus Thacker qua visueel spektakel. Tijdens de Grand Prix van Brazilië was het Ocon die zichzelf wilde ‘unlappen’ tegen Verstappen. Ocon was iets sneller dankzij betere banden en de opdracht van zijn teambaas, dus hij zag een gaatje en ging ervoor. Hopelijk zijn de gemoederen inmiddels wat bedaard, maar ondanks dat Ocon te veel risico nam, sneed Verstappen zich in de vingers door de deur dicht te gooien. De spreekwoordelijke deur, F1 auto’s hebben immers geen deuren.

Nee, dat was eigenlijk niet het ergste. Het was dat zelfingenomen lachje met die valse pretoogjes dat menigeen nogal boos maakte. Verstappen incluis. Dat was nu net de enige persoon die tegenover hem stond. Met een paar voorzichtige duwtjes liet Max weten zulk gedrag niet op prijs te stellen. Als en waar Fransman wist Ocon dit theatraal uit te buiten, de slachtoffer rol is die stakende slakkenvreters op het lijf geschreven. U zult begrijpen: ook ondergetekende is er nog niet helemaal overheen.

De instantie die er wel overheen is, is de FIA. Omdat Verstappen voor zichzelf opkomt en niet het gezicht van Ocon misvormd heeft, moest Neerlands meest succesvolle coureur een strafje uitzitten. Nu is een ‘straf’ in de autosportwereld wat anders dan normaal. Het eerste gedeelte van de straf zit er al op. Verstappen moest naar een Formule E wedstrijd kijken, wat eigenlijk al voldoende straf zou moeten zijn. Als steward assisteerde hij de, eh, andere stewards.

Het tweede gedeelte van de straf zit er nu ook op. Voor dit gedeelte werd Verstappen overgevlogen naar Genève, Zwitserland. Aldaar heeft Verstappen Junior enkele case-studies bijgewoond met Jens Marquardt (BMW), Richard Millener (grote baas van het M-Sport rally team) en Andy Priaulx (drievoudig WTCC kampioen). De situaties die besproken werden, betroffen incidenten op de baan, overleg met stewards en het nemen van de juiste beslissingen in die gevallen. Volgens Verstappen was de dag “zeer leerzaam“.