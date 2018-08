Ford deelt opmerkelijke premies uit

Geld bij verdienen?

Mocht je op dit moment om cash verlegen zitten, is het een goed ideetje om even in de VS rond te gaan struinen. Het feit wil namelijk dat Ford de jacht heeft geopend op de Ford Ranger, een compacte pick-up die onder de F-150 valt. De Blue Oval is specifiek op zoek naar de Ford Ranger uit 2006. Voor de goede orde, die ziet er zo uit:

Het gaat niet om ALLE 2006 Ford Rangers, dus je moet zorgvuldig zoeken. Ford heeft in februari van dit jaar 33.320 exemplaren van de Ford Ranger teruggeroepen. Niet alle Ranger-eigenaren hebben aan het verzoek voldaan en rijden gewoon nog rond. Ford is daar niet gerust op, want die auto’s hebben de potentieel dodelijke Takata-airbags.

Een woordvoerster van Ford wist aan Automotive News te melden dat Ford een premie uit deelt van 1.000 euro per Ford Ranger. Deze moeten een belangrijke modificatie ondergaan, daarom wil Ford ze snel mogelijk in de garages hebben staan. Er moet niet mee gereden worden, vind Ford.

Het probleem zit de in de aansturing van de airbag. De airbags kunnen bij het minste of geringste afgaan in zeldzame gevallen. In de Verenigde Staten zijn er twee mensen die aan de gevolgen hiervan zijn overleden. Deze fout zorgde voor de grootste terugroep-actie aller tijden. Takata ging eraan ten onder in juni 2017, toen het bankroet ging.