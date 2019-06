Deze tweekapper in Amsterdam doet je 7 miljoen

Maar, er zit dan ook wel een garage voor een Porsche bij.

Als je een paar huisjes hebt in Amsterdam zit je momenteel gebakken, want de term ‘overspannen’ is een understatement om de huizenmarkt te beschrijven. Als de huizenmarkt een persoon zou zijn, dan is de Amsterdamse variant die bankier op de Zuidas die zich met behulp van goede snuif en amfetamines een weg door zijn derde burnout knokt en route naar zijn volgende STEMI. Prins Bernhard junior plukt er maximaal de vruchten van.

Aan de onderkant van de markt wordt de pijn misschien wel het meest gevoeld, want instappers op de woningmarkt moeten al snel drie ton meenemen voor een schoenendoos met een postcode. Maar ook aan de bovenkant van de markt is de strain merkbaar. Als je bijvoorbeeld 430 vierkante meter woonoppervlakte wil hebben, vragen ze daar doodleuk zeven miljoen voor. Waar haalt men toch het gore lef vandaan? Is dit soms wat ze bedoelen met die term Amsterdamse bluf?

Toegegeven, je krijgt wel een lekker pand terug voor je miljoenen. Het is gebouwd in 1913 en recentelijk gerenoveerd door mensen met diploma’s om dat te kunnen. De postcode is niet 1015, 1016, 1017 of 1018, maar de locatie in de Willemsparkbuurt kan ermee door. Bovendien heb je een garage en nog twee privé parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat scheelt al weer in de kosten, want parkeren in A’dam is zoals we weten stervensduur.

Aan de parkeerplaatsen zit trouwens nog een geinig feitje vast. Op de schematische tekeningen zien we in de garage namelijk overduidelijk een Porsche 911 staan. Maar is dat fake news om de zaken nog wat mooier voor te stellen dan ze zijn? Het lichtblauwe antwoord vind je hieronder. Koop dan?