Deze unieke sleeper met V8 staat in NL te koop

Goedkoop is relatief natuurlijk, maar deze sleeper is écht uniek!

Net als de vriendin van Daniel Ricciardo weten wij een goede Honeybadger wel te waarderen. Niet zozeer de teammaat van Max Verstappen, maar échte Australische auto’s. In basis zijn er maar twee: de Ford Falcon en de Holden Commodore. Grote sedans met grote motoren voor een redelijke prijs. Eigenlijk zijn die Holdens de ideale auto’s. Net even wat verfijnder dan Amerikaanse auto’s, maar niet zo saai als Zweedse auto’s of zo klinisch als Duitse auto’s. Kortom, wij lusten zo’n monster wel. Het probleem is alleen: in Australië rijdt men aan de andere kant van de weg, waardoor het stuurwiel ook aan de verkeerde kant zit bij hun auto’s. Dat is niet zo handig.

Gelukkig heeft General Motors ook hele goede dingen gedaan. Zo was het ooit min of meer de bedoeling om van de Holden Commodore een soort wereldauto te maken. Weliswaar een in Australië geproduceerde auto, maar leverbaar over de gehele wereld. Ze zijn een heel einde gekomen, overigens. Zo hebben de Amerikanen de beschikking gekregen over de Pontiac G8 en Chevrolet SS. Die auto’s zijn linksgestuurd en zouden dus door een enthousiasteling naar Nederland geïmporteerd kunnen worden.

Dat is een van de oplossingen. Wat je ook kan doen is veel makkelijker en veel leuker. Deze Chevrolet Caprice staat namelijk gewoon in Nederland te koop! Eh, Caprice? Die vierkante Amerikaanse sloep? We hadden het toch over Holdens? Jazeker! Zoals gezegd was het een soort wereld-auto en werd de auto ook verkocht als, onder andere, Chevrolet Caprice Royale. De Caprice Royale was in feit een Holden Caprice, wat weer een luxere en grotere versie was van de Holden Commodore. De auto staat echter op hetzelfde ‘Zeta’-platform als de Commodore. In het geval van de Caprice kreeg je standaard ook de leukste motor mee, de ‘L98’-V8. Zes liter aan pure, atmosferische heerlijkheid met 355 paarden die via een automaat de achterwielen aandrijven.

Waar een Commodore SS of HSV GTS er overduidelijk snel uitziet, is dat bij deze Chevrolet Caprice Royale absoluut niet het geval. Zie het als een soort Opel Senator: groot en luxe zonder premium-aspiraties te hebben. De donkerblauwe kleur van deze Caprice Royale maakt de auto nog ingetogener. De Caprice Royale heeft geen spoilers, splitters of vouwen in de motorkap. Niemand zal vermoeden dat er een ‘6.0’ onder de kap ligt! De auto komt oorspronkelijk uit de Verenigde Arabische Emiraten en heeft sinds 2007 slechts 62.900 km gelopen. Uiteraard is de auto voorzien van alle luxe die destijds gangbaar was, tot aan de TV-schermen in de hoofdsteunen aan toe. De prijs van al dit moois? Slechts 16.950 euro. Dan heb je absoluut een zeer unieke auto voor de deur staan. De advertentie bekijken doe je HIER.

Met dank aan Bryan voor de tip!