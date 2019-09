Dieselgate-boete Mercedes-Benz blijft onder de miljard

Met de hakken over de sloot.

Het blijft de gemoederen maar bezig houden: de dieselmotor. Achterhaald, te smerig, helpt het klimaat om zeep: vooral vanuit de milieulobby hoor je dat er teveel nadelen zitten aan de koppelmonsters. Door steeds strengere regelgeving moeten autofabrikanten alles op alles zetten om hun uitstoot te verminderen, waar direct de dieselmotor in het geding komt. Volkswagen en hun dieselgate kwam in het epicentrum van een aardbeving der dieselhaat, waardoor andere bedrijven ineens het brave jongetje van de klas wilden spelen. De autoriteiten zijn echter genadeloos en de grootste autoconcerns ter wereld werden allemaal op het matje geroepen. Ook bij Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, dreigden er klappen te vallen.

Vergeleken met eerdere berichtgeving valt het allemaal wel mee. Daimler zou eerst een boete van 3,75 miljard euro mogen aftikken bij ‘gedupeerden’. Dat is niet het definitieve boetebedrag: uiteindelijk is een boete van ‘slechts’ 870 miljoen euro uitgedeeld. Daimler gaat niet in hoger beroep en neemt het voor lief. De boete is uitgedeeld voor het ‘ontwijken van regelgevingen’. Ze hebben in ieder geval hun best gedaan om het woord ‘diesel’ te ontwijken.

Een groot deel van Mercedes en hun ‘ontwijkende’ gedrag heeft naar verluidt te maken met de motoren die ontwikkeld zijn samen met Renault. In hun officiĆ«le statement staat (vrij vertaald): “De winstverwachting van het bedrijf blijft ongewijzigd”. Wat ons betreft een ietwat vreemd statement, wat tegelijkertijd aanduidt dat rond de miljard euro zakgeld is voor het Duitse autoconcern.