Dieven verhuren vers gestolen Rolls-Royce, Aston Martin en Corvette

Sommige boefjes hebben wat meer gogme dan andere boefjes. Een stel luxe auto’s stelen en ze daarna doodleuk verhuren op een bekend platform, je moet het maar durven.

Op zich kunnen we nog wel begrijpen waarom je een exoot steelt. Beetje scheuren, het binkie uithangen en de luxe opsnuiven. Niks mis mee. Maar om een zwik dure auto’s te stelen en ze daarna doodleuk te huur aanbieden, dat is wel next level lak aan wet- en regelgeving hebben. Toch is het exact waarvoor een drietal lieden in Amerika nu voor opgepakt zijn.

Luxe

De extreem brutale criminaliteit speelde zich af in Arizona. Een groep dieven stal daar minimaal 29 auto’s (die nu teruggevonden zijn door de politie). Het gaat vooral om standaard luxe keuzes in Amerika. Dus grote luxe SUV’s als Escalade’s en G-klasse’s. Maar ook een rode Corvette C8, Aston Martin DBX en Rolls-Royce Ghost. Samen vertegenwoordigen de gestolen auto’s een waarde van zo’n 2,5 miljoen Dollar.

Brutaal

Normaal gesproken zouden deze naar de dichtstbijzijnde haven gebracht worden voor een moeilijk leven in Rusland of andere party places die de wereld rijk is. Maar deze groep criminelen had iets anders bedacht. Dankzij een connectie bij het Department of Motor Vehicles, werden de auto’s geregistreerd als legitieme huurauto’s. Zo werden ze, soms praktisch direct na het stelen, ingezet om geld te verdienen. Allemaal via het populaire platform Turo, dat je wellicht kent van de video’s van Doug Demuro.

Flight Risk

Hoe men gedacht heeft dat niemand dit op zou vallen zal een raadsel blijven. Doch lang heeft het niet geduurd. De Arizona Vehicle Theft Task Force kwam het boeventuig op het spoor via Operation Escalading Switch. Drie ondernemende types genaamd Ali Ahmad, Delia Rocha en Mario Rodriguez zijn in de kraag gepakt. Omdat zij uit het Midden-Oosten respectievelijk Mexico komen zijn ze ook vastgezet omdat de autoriteiten hen bestempelden als een Flight Risk. Er werden ook cash geld en vuurwapens in beslag genomen. De politie is in haar nopjes met de gang van zaken:

We are committed to protecting Arizona’s communities, and this takedown sends a strong message to those engaged in organized crime.

Verhuurtoko Turo is uiteraard iets minder blij, maar benadrukt dat misbruik heel zeldzaam is op haar platform:

Unfortunately, this host’s insider access to the Arizona Department of Motor Vehicles enabled them to disguise stolen vehicles as legitimate rentals. We immediately collaborated with investigators to expose the full scheme. Moreover, criminal behavior is extremely rare on our platform, and we have zero tolerance for it.

Waarvan akte.