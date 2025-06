Viaplay blijft bloeden, moet rechten verkopen

When it rains, it pours. Viaplay blijft maar geld bloeden en moet nu de kroonjuwelen verkopen.

Het houdt niet op niet vanzelf. Soms zijn er van die bedrijven waarvan je je afvraagt hoe het bestaat dat ze nog bestaan. Cynici zullen daarbij bijvoorbeeld denken aan Tesla. Maar dat bedrijf heeft tenminste nog legitieme belachelijke successen gevierd. Bij Viaplay daarentegen is het een ander verhaal. Eigenlijk vraag je je al jaren af hoe het kan dat ze er nog zijn.

Nu is Viaplay een bedrijf dat niet alleen in Nederland actief is. De toko is vooral actief in Scandinavië en in mindere mate Oost-Europa. Misschien dat daar zaken beter gaan, doch in ons land is het controversiële keuze na controversiële keuze. Op het niveau dat iedereen die een beetje verstand heeft denkt ‘dat kan toch nooit goed gaan’. En dat gaat het dan ook niet.

We hebben natuurlijk al meegemaakt hoe Viaplay de Nederlandse F1 rechten kocht voor heel veel geld. Nu gebeurde dat op het hoogtepunt van de Max Verstappen hype, dus je kan nog meegaan in de gedachte dat de Nederlandse fan de hoofdprijs zou willen blijven betalen om MV1 in actie te zien. Inmiddels is die hype een stuk minder groot. De verwende fan is inmiddels ‘gewend’ aan het feit dat Max vaak wint en dat is zelfs kennelijk een beetje saai geworden. Een inschattingsfout die nog enigszins begrijpelijk is.

Minder begrijpelijk is dat je een dienst denkt aan te kunnen bieden voor meer geld dan F1TV zelf verlangt. En dat je het risico neemt om bijna iedereen die ooit wat op TV gedaan heeft met F1 in Nederland een contract te geven, behalve de reeds decennia met de sport verbonden verslaggevers (en Robert Doornbos). Vervolgens bleek dat ook de kwaliteit van de streams niet altijd even goed in orde en voer je uit pure nood reclameblokken in, die weliswaar verwijderbaar zijn, maar alleen tegen extra betaling. Toppie. Het is alsof je een hele dure taart gaat bakken en als ingrediënten een paar wortels en spruitjes koopt.

Dat dit hopeloos gefaald is, is inmiddels al duidelijk. Maar het wordt nu nog duidelijker. Viaplay heeft namelijk een aantal Premier League wedstrijden verkocht aan Amazon Prime. Het gaat om jaarlijks 38 wedstrijden, een voor elke speelronde. Niet per se heel boeiend zou je zeggen. Maar voor fans die inmiddels ruim 20 Euro per maand betalen puur voor de streamingdienst, is het weer net een trapje na. De diehards die ‘alles willen zien’, moeten nu dus ook nog Amazon Prime erbij nemen. Zwaar leven. Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van Viaplay in Nederland? Laat het weten in de comments!