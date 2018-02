Volvo XC90 Ambulance klaar voor de Nederlandse wegen

Proefrijden in een nieuwe Volvo wordt makkelijker.

Een tijdje geleden hadden we de primeur over een vernieuwing in het Nederlandse ambulance-wagenpark. De Mercedes Sprinters voor het zware werk blijven, al is er een kans dat die ook vernieuwingen te zien krijgen. Eerst komen de vernieuwingen echter in de iets kleinere hoek: de versies op basis van de E-Klasse W212 (rijtest) gaan immers al vrij lang mee. Nu is het een logische gedachte voor de ambulancedienst om aan te kloppen bij Binz, om een nieuwere versie te bouwen, op basis van de W213 bijvoorbeeld. Maar nee, UMCG Ambulancezorg en Ambulancezorg Limburg-Noord willen een jaar een proef gaan draaien met het merk Volvo. Ze benaderden een soortgelijk Zweeds bedrijf genaamd Nilsson Special Vehicles.

Afgelopen week kregen we wat tips dat de eerste Volvo XC90 ambulance in Nederland klaar is. We namen meteen contact op om te vragen om wat extra foto’s, maar blijkbaar was UMCG Ambulancezorg te druk met andere zaken. Het Zweedse Standby AB had echter wel een afbeelding van de Nederlandse XC90 met kenteken KZ-149-N. Deze is gemaakt voor het Radboud University Medical Trauma Team.

Qua ambulance verandert er verder vrij weinig. Het blijft een personenauto met een waterhoofd en rugzak. De nieuwe XC90 (rijtest) is een meter langer gemaakt en het dak is vervangen door carbon, daardoor is de wagen aerodynamisch en lichter dan de bestaande ambulances. Aan boord is ruimte voor een elektrische power load brandcard. Dat is een systeem waarbij de brancard volledig elektrisch omhoog en omlaag gebracht wordt maar ook volledig elektrisch in en uit het voertuig kan gaan. Dit biedt de patiënt extra veiligheid en ontlast het ambulanceteam met zwaar tilwerk. Daarnaast heeft het voertuig een betere wegligging waardoor de patiënt meer comfort heeft tijdens het vervoer.

De Volvo’s van de regio’s Drenthe, Friesland en Noord-Limburg staan in ieder geval al klaar en worden vanaf 1 maart ingezet. Ze draaien dan als proef een jaar mee met de diensten en gaan elke maand per post rouleren, nadat de chauffeurs specifiek zijn geschoold. Na een jaar wordt er geëvalueerd en beoordeeld welke toekomst de XC90 heeft in onze ambulancezorg. De Nederlandse ambulance-livery is wat mij betreft minder gaaf dan de Zweedse. Maar goed, het gras, of in dit geval het blokjespatroon, is altijd groener bij de buren.