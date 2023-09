Dit briljante Golfje is een heerlijke sleeper

Met dit briljante Golfje kun je lekker onopvallend iedereen voorbij.

Het leuke van de Volkswagen Golf is dat je de auto in onnoemelijk veel uitvoeringen kan c.q. kon krijgen (komen we zo nog eventjes op terug). Natuurlijk zijn er veel basismodelletjes, leasespeciaaltjes en tijdens de Golf III waren er muziekuitvoeringen als de Bon Jovi, Rolling Stones en Pink Floyd. Kortom, een Golf voor iedereen.

Een leuke categorie was de Sleeper Golfjes. Een Golf die er v rij normaal uitzag, maar voorzien van een dikke motor. Denk aan de diverse vijf- en zescilinders die je aantrof in de Golf 3 en 4. Ja, in de Golf 5 had je de R32 met VR6, maar die was vrij opvallend.

Wel een GTI motor, maar geen GTI

We komen nu weer terug op de tijd van de Golf IV met een GTI-motor in een Golf die niet een GTI is. Het gaat om de zogenaamde Golf Black Edition en het is de ultieme sleeper Golf. Normaal gesproken zijn we niet zo’n fan van zwarte optiekpakketjes. In dit geval zouden we even de verkoper van de Volkswagen-dealer lief aankijken of ze die 18 inch Bergamo-velgen zilvergrijs kunnen spuiten.

Qua uitrusting is dit een vrij luxe Golf. Zo is stoelverwarming, LED-verlichting en achteruitrijcamera helemaal standaard. Maar dat is de uitrusting en dat boeit verder niet zo. Die opties zijn alleen belangrijk als je de auto weer wil verkopen en kan zeggen ‘full options’. Waar het ons om gaat is de aandrijflijn. Er is namelijk keuze uit drie motoren. De eerste is de 1.5 TSI Evo met 150 pk, die je ook in ons land kan kopen. De tweede is de zelfde motor, maar dan met 48V mild hybrid-systeem en een zeventraps DSG.

Topmotor voor dit briljante Golfje

Nee, wij zijn het meest geïnteresseerd in de topmotor, de 2.0 TSI in combinatie met vierwielaandrijving en DSG. Dat is gewoon de motor uit de Golf GTI met het vierwielaandrijvingssysteem van de Golf R. Dat klinkt als een typisch Zwitserse uitvoering: dikke motor met vierwielaandrijving en zo veel mogelijk uitrusting. In Nederland zie je de Golf 2.0 TSI af en toe voorbij komen, daar je ze wel vanuit Duitsland kan importeren. In Nederland rijdt de politie er ook mee, zo kon ondergetekende proefondervindelijk vaststellen.

Uiteraard kun je het erbij laten, maar de mogelijkheden om die EA888 ietsje aan te passen zijn bijna eindeloos. Alleen al met een chipje zit je op GTI niveau qua vermogen en koppel. Kortom, dit briljante Golfje misschien wel de perfecte allrounder voor de persoon die niet al te veel wil opvallen. Nu is het wachten op de eerste lolbroek die er een vol omgebouwde HGP 2.0 TSI uit de Golf R met 525 pk inhangt. De Golf Black Edition met deze motor staat helaas niet op de planning voor zover bekend, helaas.

