“Daniil Kvyat bevestigd voor Formule 1-zitje”

Hoeveel kansen gaan we deze jongen nog geven?

Terwijl we maar amper bij kunnen komen van de zojuist geëindigde, enerverende Grand Prix van Singapore, vallen we direct in het volgende nieuwsitem van het circus der Formule 1. De veelbesproken stoelendans is namelijk nog niet aan zijn einde gekomen. Ditmaal leggen we Toro Rosso onder de loep, daar er bij de Italiaanse zuster van Red Bull dit weekend een aantal interessante geruchten naar het oppervlak zijn komen drijven.

Terwijl het raceweekend in volle gang was, waren de journalisten van Sky Sports F1 naarstig op zoek naar hete informatie. Dankzij verschillende gesprekken in de paddock zijn ze er achtergekomen dat Toro Rosso volgend jaar een volledig nieuw rijdersduo vast gaat leggen. Sterker: volgens de Britten heeft tenminste één van de coureurs al een contract getekend met het in Faenza gebaseerde Toro Rosso. We spreken hier over de eerder uit het Red Bull-universum verbannen Daniil Kvyat.

Dit komt niet zozeer als een verrassing. Sinds duidelijk is geworden dat Pierre Gasly de naar Renault vertrekkende Daniel Ricciardo op zal volgen, blijft Toro Rosso achter met een ondermaats presterende Brendon Hartley. Als oplossing ziet Toro Rosso geen andere mogelijkheid dan Daniil Kvyat – die momenteel testwerk uitvoert voor Ferrari – opnieuw vast te leggen. Volgens Sky Sports F1 wordt de verbintenis voor de Grand Prix van Rusland aangekondigd.

Naast het ‘feit’ dat Kvyat terugkeert naar Toro Rosso, heeft de Italiaanse equipe nog een stoel op te vullen. Hetzelfde medium weet te vertellen dat in dit geval de voorkeur uitgaat naar Pascal Wehrlein. De Duitser was al twee jaar actief in de Formule 1, dankzij zijn prestaties (DTM-kampioen) en omdat hij deel uitmaakte van het talentenprogramma van Mercedes. Echter, deze week heeft Mercedes bekendgemaakt dat het de samenwerking met Wehrlein heeft verbroken en de Duitser vrij is om te gaan en te staan waar hij wil.

Aangezien Toro Rosso nog een plek op te vullen heeft, is het een niet geheel onlogische stap om Wehrlein vast te leggen. Nu, er zijn natuurlijk andere talenten (Ocon, Vandoorne, etc) die momenteel nog geen stoel hebben voor volgend jaar, maar Wehrlein kan naar verluidt rekenen op de sympathie van Toro Rosso teamleider Franz Tost. Hierom zou hij de voorkeur krijgen.

We zullen de komende dagen/weken ongetwijfeld meer te weten komen over deze ontwikkelingen.