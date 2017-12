Autoblog advies: complete en snelle station voor 20 mille

Power voor pappa, ruimte voor de kinderen, opties voor mama. En dat voor het geld van een kale Golf.

Het is het eeuwige compromis. Ga je voor lol of ga je voor maximale functionaliteit? Zeker als er kinderen op komst zijn, zul je concessies moeten maken. Niet alleen omdat de kinderen ruimte innemen, maar ook omdat vrouwlief het eist. Het moet sowieso een ruime en praktische auto zijn. Als ze een beetje op de hoogte is van de ontwikkelingen in autoland zal ze eisen dat je gaat voor een crossover. ‘Dan zit je hoog!’ en ‘is het allemaal superpraktisch’ en zit het er nog ‘stoer uit’. Mwah, dat moet je niet willen, toch @CasperH?

Gelukkig denkt Autobloglezer Mick er hetzelfde over. Mick is op dit moment bestuurder van een zeldzaam potente Break, namelijk een Peugeot 407 SW met de Jaguar V6 HDI in het vooronder (meer dan 200 pk). Een uiterst fijne automobiel, maar er staat nu meer dan 3 ton op de klok en Mick wenst toch even iets jongers. Ook worden er in de toekomst minder kilometers gemaakt. Een diesel is dus niet vereist. Ruimte wel. Ook houdt Mick van veel opties. Zijn 407 SW is zeer compleet uitgerust. Mick wil dat zijn volgende minimaal net zo luxe is uitgevoerd. De eisen en wensen van Mick kun je lezen in de inmiddels overbekende tabel:

Huidige /vorige auto's: Peugeot 407 SW HDI 2.7 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 20.000 Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor wat nieuws. Peugeot wordt oud Gezinssamenstelling: Vrouw, Baby, Hond Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Geen

Mick heeft aangegeven dat hij graag een auto uit Duitsland wil halen. De prijzen zijn er iets vriendelijker en de auto’s zijn vaak een stuk completer uitgevoerd. Er is ook simpelweg meer keuze. De onderstaande voorbeelden zijn Duitse prijzen. Om deze te importeren moeten er kosten worden gemaakt (ophalen, op kenteken zetten, BPM afdragen). Mick is zich er van bewust dat dit kosten met zich mee zal brengen. Het budget van 20 mille is flexibel en kan voor een complete auto die in Nederland staat worden opgehoogd omdat er dan geen kosten voor import zijn.

We geven hierbij de opties. We beginnen met de meest praktische keuze en gaan per auto iets minder praktisch doen, maar dan net even wat leuker.

Mercedes-Benz E350 CGI Estate Avantgarde (S212)

15.950

160.000 km

2010

De standaardkeuze als je een ruime auto wil hebben. Aanvankelijk gaf Mick aan naar een een C350 Estate te kijken. Uitstekende keuze. Een nadeeltje; heel erg ruim zijn ze niet. Het verschil met de E-klasse (rijtest) is echt gigantisch. Zowel voorin, in de breedte, op de achterbank en met name in de bagageruimte van bijna 2.000 liter (met de achterbank neergeklapt). Qua uitrusting zijn er voldoende exemplaren met veel opties, maar in Duitsland vind je ook kale exemplaren met de dikke motor. Let er dus op dat alles erop zit wat je wil hebben. De 350-motor is fantastisch. Op zich voldoende koppel onderin, maar naarmate de toeren stijgen nemen de paardenkrachten toe. Erg prettig, zo’n grote hubraum-motor. Het is geenszins een sportieve auto, maar dat probeert ie ook niet te zijn. De aandachtspunten voor deze generatie Mercedes E-Klasse kun je vinden in dit Autoblog Aankoopadvies.

Skoda Superb Combi Laurin & Klement 3.6 FSI 4×4

€ 17.900

90.000 km

2011

Deze auto volgt eigenlijk het E-klasse recept nauwgezet. Een forse atmosferische zescilinder (jazeker!), automaat en veel ruimte. Het niveau van verfijning staat wel op een lager plan, maar het is bij de Skoda nog altijd behoorlijk hoog. De standaarduitrusting is in de Laurin & Klement uitvoering bizar te noemen. Echt alles zit erop. Net als de Mercedes heeft deze Skoda niet echt sportieve aspiraties. Mick gaf aan wat moeite te hebben met het imago van het rijden van ‘een Skoda’. Allereerst moet dat totaal niet uitmaken wat een ander denkt. Als je kijkt naar de hardware die je krijgt met de Superb (rijtest), dan mag je daar voor dat geld zeker trots op zijn. Een dikke V6, vierwielaandrijving, automaat, alle opties: meer redenen om jaloers te zijn dan medelijden te hebben. @Wouter legt je uit waar je op moet letten bij de aanschaf van zo’n kekke Skoda Super-B in dit aankoopadvies.

Volvo V70 T6 AWD Summum

€ 16.800

100.000 km

2010

De Volvo V70 is lange tijd de standaardkeuze geweest als het gaat om ruime familie-stationwagons. Voor de V70 (aankoopadvies) valt veel te zeggen. Ze zijn zeer comfortabel, voorzien van uitstekende stoelen en dankzij de hoekige lijnen is de bagageruimte zeer bruikbaar. Kortom, precies wat je verwacht van een stationwagon. Gelukkig zijn er ook extra smakelijke varianten te krijgen, zoals deze T6 AWD Summum. We lopen de drie termen even door. T6: een zes-in-lijn turbomotor met 306 pk en 400 Nm. Dit is een bijzonder fijne motor: soepel, trillingsvrij en zeer krachtig. Een sportmotor is het zeker niet, maar die 250 km/u haal je met gemak. AWD: leuk, al die snelle Volvo’s van vroeger, maar met enkel voorwielaandrijver ben je redelijk gehandicapt. Deze Volvo kan al zijn krachten moeiteloos kwijt. Summum staat voor het uitrustingsniveau: bijna alles wat erop kan zit er op.

Cadillac CTS 3.0 Sport Luxury

19.950

55.000 km

2011

We gaan even wat minder verstandig worden. Althans, als het aankomt op puur laadvermogen. Aan de andere kant mogen we niet klagen, het is meer dan voldoende in deze auto. De Cadillac CTS Wagon is een schromelijk onderschatte auto. Qua rij-eigenschappen staat deze stiekem boven de Duitsers: net even wat verfijnder en strakker. Qua uitrusting maakt de CTS het in deze Sport Luxury uitvoering helemaal bont: deze auto’s zijn bijna zonder uitzondering overcompleet afgeleverd. Nog een groot voordeel is de uitstraling: dit is een bijzondere auto, zonder dat het direct protserig is. Nadelen? Alhoewel de 3.0 liter maar liefst 278 atmosferische paarden (ja, dit is een Amerikaans blok met een hoog specifiek vermogen) weet op te wekken, is de 3.6 net even wat fijner in de omgang. Verschrikkelijk veel value for money, want in het budget kun je kiezen voor een exemplaar met zeer weinig kilometers op de klok.

Alpina B10 4.6 Touring (E39)

€ 17.250

170.000 km

2001

Mocht je een bijzondere Youngtimer wensen, dan is dit een populaire keuze onder eh, enkele tientallen mensen. De Alpina B10 Touring was destijds een klein hitje. De nogal heftige M5 was immers niet leverbaar met automaat of in Touring-uitvoering. De B10 V8 Touring is in het dagelijks verkeer minimaal zo snel en een fijnere metgezel. Ondanks het verlaagde onderstel en de grote velgen met platte banden staat het comfort op een hoog peil. Bij een Alpina hoeft het overigens niet te betekenen dat ze allemaal compleet zijn uitgerust. Sommige exemplaren hebben zelfs stoffen bekleding. Veel B10’s zijn behoorlijk afgeleefd. Houdt er rekening mee dat het een lieve duit kan kosten om dit weer op niveau te krijgen. In het budget kun je kiezen uit behoorlijk nette exemplaren, dus dat scheelt. Ondanks dat de E39 redelijk doorwrocht is, moet je er rekening mee houden dat dit oude auto’s zijn. Qua infotainment is het vrij ouderwets en je kan ondanks de staat behoorlijk wat kuren verwachten.

Opel Insignia Sports Tourer OPC (A)

€ 18.350

60.000 km

2011

Net als de Cadillac een topaanbieding van GM. Nieuw was het niet de meest interessante propositie, maar nu de afschrijving zijn werk heeft gedaan, zijn ze een stuk interessanter. De Opel Insignia OPC (rijtest) is een goed alternatief voor een BMW 335i xDrive of Audi S4. Dus een twinturbo zescilinder stationwagon met vierwielaandrijving. De Opel is minder premium, maar wel een stukje ruimer dan die twee Duitsers. Ook zijn de meeste Insignia’s OPC bijzonder compleet uitgerust. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat je aan het interieur wel kan zien dat het niet ‘premium’ is, maar echt storend is het allerminst. Alles zit degelijk in elkaar en voelt prima aan in de Insignia. De enorme stoelen zijn geweldig. Nog een reden om voor deze Opel te gaan: het uiterlijk. Dit is gewoon een bijzonder dikke auto. Maakt niet uit welk logo erop staat, deze auto is cool. Aankoopadvies hier.

Audi S4 Avant 3.0 TFSI quattro (B8)

€ 19.900

125.000 km

2010

Hij werd al even genoemd. Ga je voor een 335i xDrive of een S4. De BMW heeft een fantastische motor met geweldige rijeigenschappen. Deze Audi S4 (rijtest) is meer de allrounder, maar valt absoluut niet tegen. De motor is een bruut. Standaard voelt deze al erg levendig aan, maar dit ernstig terug-getunede blok kan met gemak meer vermogen leveren (alleen De Vrouw even ervan overtuigen dat die 599 euro wijs gespendeerd worden!) Het interieur staat op een iets hoger plan dan in de 3 Serie. Als allround-pakkage is deze auto bijkans onverslaanbaar. Normaal gedrag voor wanneer het moet, maar indien gewenst kan je er redelijk mee spelen, zeker wanneer het de handbak en het sper achter zijn gespecificeerd. In het budget zijn te vinden, maar goedkoop wordt het niet. De betaalbare exemplaren zijn vaak betaalbaar vanwege een reden. Dit of de 335? Afhankelijk hoe je je aandrijving wenst. Is vierwielaandrijving noodzakelijk? Pak de S4. Maakt het (nog) niet uit? Ga voor een 335i met achterwielaandrijving.

YOLO: Mitsubishi Lancer Evolution IX GT Wagon

€ 15.000

85.000 km

2006

Een ouderwetse YOLO dit keer, want er is eigenlijk geen zinnige reden om voor deze auto te gaan. Het interieur was in 2006 al hopeloos verouderd en basaal. Dat is het anno nu al helemaal. Comfortabel is de auto niet te noemen. Het is geen spijkerharde Evo, maar in dit rijtje is het de meest hardcore van de acht opties. Grootste nadeel: je zit aan de verkeerde kant met het stuur, dat is niet zo prettig. Tenzij je wil afvallen en zo McDrives kan vermijden: dan is dit een ultieme top-tip! De Wagon-variant is ook nog eens niet als GSR te krijgen, dus geen Active Yaw Control of een stoere lederen sportstoelen en carbon afwerking in het interieur. Nu zul je dat laatste niet missen, maar de andere GSR-goodies wellicht wel. De Wagon was er alleen als GT, die beduidend minder luxe is. Wat krijg je dan wel? Vierwielaandrijving, een strakke handbak en die 4G63 motor. Dus een onverwoestbaar stuk graniet waar je zo 400 pk uit kan halen. Ook is de auto zeer ruim. Wat wil een mens nog meer?

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!