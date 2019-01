Krijgt Tesla een concurrent uit eigen land?

Dit kan een interessant dingetje worden.

Cadillac, het standaardvervoer voor Joodse omaatjes in Florida. Het merk was ooit een van de meest prestigieuze merken in de geschiedenis van de automobiel. Helaas is het merk enorm afgegleden. Dat begon in de jaren ’80: vierkante, generieke slagschepen met weinig uitstraling en nog minder vermogen. De teloorgang van het merk is te lezen in deze special over 10 generaties van de Eldorado.

Aan het begin van het millennium sloeg General Motors terug met ‘het nieuwe Cadillac’. De CTS mocht het spits afbijten: een rank gestileerde sedan met daadwerkelijk een wegligging. Sindsdien vond Cadillac zijn Mojo terug en kwam het met spraakmakende auto’s als de STS, XLR, SRX en SRV. Die laatste is een slechte en zelfverzonnen grap.

De huidige generatie Cadillacs zijn niet perfect, zoals de CT6, maar zeker de moeite waard. Het zal ongetwijfeld een goede occasion zijn over 10 jaar, maar daar zit Cadillac natuurlijk niet op te wachten. Zelfs nieuwe merken als Tesla doen het op dit moment erg goed in het premium segment en dat moet pijn doen. Maar er is hoop, want volgens Reuters komt Cadillac met een Tesla concurrent.

General Motors introduceert namelijk het BEV3 platform. Dat is een compleet nieuwe platform voor, je raadt het al, elektrische auto’s. Volgens diverse bronnen wordt het nieuwe platform gebruikt voor een Cadillac. Of het een concurrent wordt voor de Model S, Model X of Model 3 is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Cadillac de vaandeldrager gaat worden qua elektrische voertuigen. Het zal niet de eerste Cadillac worden met een elektrische motor. Van 2013 tot 2016 stond de veel te dure ELR Plugin Hybride (afbeelding boven) in de showrooms. Dankzij die hoge prijs was de auto een fiasco. Hopelijk zetten de Escala Concept (afbeeling onder) op het BEV3 platform. Het is de bedoeling dat de elektrische Cadillac in 2021 gelanceerd wordt.