Jeremy Clarkson steekt Christian Horner hart onder de riem

Jeremy Clarkson steekt landgenoot Christian Horner een hart onder de riem.

Bekende boer Jeremy Clarkson heeft in zijn krantencolumn zijn steun uitgesproken voor Christian Horner. De uit de kluiten gewassen autoliefhebber was tijdens de Grand Prix van Engeland nog even over de vloer bij Horner en Red Bull. Hij doet in zijn gebruikelijke pregnante stijl uit de doeken dat Christian ‘de kogel‘ toen nog niet aan zag komen,

Het bevestigt het beeld dat de ‘executie’ van de teambaas zich werkelijk in korte tijd heeft voltrokken. De teambaas lijkt geconfronteerd te zijn met een voldongen feit dat op de achtergrond bekonkeld is voordat hij het in de gaten had. Best een grimmig plaatje van de dynamieken binnen het team dus.

Clarkson steekt zijn mattie echter een hart onder de riem en grijpt daarvoor naar zijn eigen ervaring. Jeremy werd immers ooit de laan uit gestuurd door de BBC nadat er een akkefietje was geweest met een productiemedewerker, omtrent warm vlees. Clarkson zegt:

Op dat moment denk je dat je over een gifslang gestruikeld bent, maar in mijn geval was dat achteraf niet zo. Het bleek een trap te zijn. En ik denk dat het dat voor hem ook wordt.

Jeremy duidt op het feit dat hij na TopGear bij Amazon terechtkwam en daar jaren The Grand Tour en Clarkson’s Farm heeft kunnen maken. Speculeren over wat de volgende stap voor Horner zou kunnen zijn doet ‘JC’ ook. De meest logische landingsplek lijkt volgens hem dat andere wespennest genaamd Alpine. Al zit daar nu een connectie met Mercedes (en dus Toto Wolff) mogelijk in de weg. Wordt dus vervolgd…